Россия подверглась самой массированной атаке украинских дронов с начала войны. Главное (✹ В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников.✹ «Агентство» пишет (), что это крупнейшая атака БПЛА с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины — 23 февраля (267 дронов).✹ Самые серьезные повреждения — в Подмосковье. Там пострадали 14 человек, один погиб. Дроны попали в многоэтажки в Видном, Раменском и Люберцах. В Домодедово сгорела парковка «Мираторга» (погибший работал там охранником) и были повреждены железнодорожные пути.✹ По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к городу было сбито рекордное число беспилотников — 74. На Домодедовской улице из-за падения сбитого дрона повреждена крыша дома. О пострадавших не сообщается.✹ В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 ранен один человек. Во Владимирской области обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец, есть повреждения.✹ Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с массированной атакой беспилотников.✹ Украина нанесла атаку в день переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии об окончании войны. Сообщалось (), что на них США оценят готовность Украины уступить территории России.