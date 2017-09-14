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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13168131691317013171

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:48

  Xenon написав:[
Имхо - эта акция приурочена аккурат к сегодняшним переговорам в СА.
На которых будет поедставлен план перемирия от Бритов и Франции. Это - прекращение ударов с воздуха и на море.
Вот и будет заявлено - что мы мол тоже рф бомбить на будем, хотя вот даже до москвы дотягиваемся

ХЗ. Возможно. Но Трамп же уверен, что это оказывается Украина напала на росию. И даже какой-то помощник Трампа не решился утверждать обратное, когда его прямо спросил сенатор США: "а не является ли Трамп агентом кремля?" Основанием для такого обвинения избиратели сенатора считают все действия Трампа с момента вступления в должность.

Помощник Трампа ответил, что так нужно для мирных переговоров и что Трамп самый лучший переговорщик в мире. Типа, не надо ему мешать.

Видели эту встречу с сенатором? Книгу Трампа о том, как надо вести переговоры, уже просмотрели?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:52

  Hotab написав:anduzenko

Изначально вопрос был про добровольные пожертвования.
Цифру ты назвать не хочешь, ладно.


Так тобі наче нормально пояснили, вже кілька чоловік, что цифра добровольчих пожертв не відображає наскільки ти весь економічно корисний для воюючої країни. Вже і плиточників (повністю без податків) тобі показували, і найманих (з максимальним податковим навантаженням) , і ФОПів. Що ти ще не зрозумів з того, що повнота картини виходить лише в звʼязці «податки з доходу + донати з доходу»??


Я не про полноту картины и не про полезность.
Я про твоё личное мнение.
Считаешь ли ты в целом нормальным и оправданным не донатить ничего для "белых" работников?
Вопрос не такой уж и сложный, не так ли?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:53

anduzenko
Считаешь ли ты в целом нормальным и оправданным не донатить ничего для "белых" работников?
Вопрос не такой уж и сложный, не так ли?


Я на це питання відповідав ще коли Яма почав його педалювати зі своїми 10% від неоподаткованих доходів . Ти неуважний.
Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками. Тебе не цікавить? Не хочеш його порозминати на цю тему?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:55

  buratinyo написав:
  Xenon написав:[
Имхо - эта акция приурочена аккурат к сегодняшним переговорам в СА.
На которых будет поедставлен план перемирия от Бритов и Франции. Это - прекращение ударов с воздуха и на море.
Вот и будет заявлено - что мы мол тоже рф бомбить на будем, хотя вот даже до москвы дотягиваемся

ХЗ. Возможно. Но Трамп же уверен, что это оказывается Украина напала на росию. И даже какой-то помощник Трампа не решился утверждать обратное, когда его прямо спросил сенатор США: "а не является ли Трамп агентом кремля?" Основанием для такого обвинения избиратели сенатора считают все действия Трампа с момента вступления в должность.

>>> Трамп же уверен, что это оказывается
Ну бред же.

>>> не решился утверждать обратное, когда его прямо спросил
Так это невозможно утверждать: школьный курс логики -- первый/второй классы :wink:

Вот если бы сенатор США вместо погони за сенсацией попросил личное мнение...
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:00

  Hotab написав:anduzenko
Считаешь ли ты в целом нормальным и оправданным не донатить ничего для "белых" работников?
Вопрос не такой уж и сложный, не так ли?



Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками. Тебе не цікавить? Не хочеш його порозминати на цю тему?

Так он же не скажет.
Но допустим, 5%+1%+ЕСВ с минималки, пусть это будет ещё 4%. Итого 10%.
Лично мне его выплаты не интересны, как и он сам.

Я на це питання відповідав ще коли Яма почав його педалювати зі своїми 10% від неоподаткованих доходів . Ти неуважний.

Дай ссылку. Но лучше просто напиши, да или нет.

Тут такое дело просто.
Ты так уверенно пишешь "неоподаткованих", как будто донатить 10% можно только с наворованного. Из чего можно подумать, что те, кто не воруют, не донатят столько.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:09

anduzenko
Пошук не працює, посилань не буде.
Достатньо того, що я згадував що особисто донатив і доначу, не двлячись на розмір своїх ставок оподаткування.
Само питання «а «білі не донатять?» некоректне. Людина або донатить, або жлоб. Незалежно від його ставки податку.
А от саме розмір донатів….. он «сірий» Яма репетує «я -10% , а ти що, менше?» - це тупня, про що йому і сказали не раз. Неважко віддати 10 з сірого, який у нього він весь нетто , тобто якщо ти не сплатив до цього 40+ % з брутто .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:12

  Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.

0 %
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Добре я зрозумів ваш "плач Ярославни" що ви офіційник і змушені платити податки . Співчуваю, не плачте навпаки пишейтесь цим

я не плачусь, а тільки вказав на некорректність поставленого Вами питання
Hennady
 
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