Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.
0 %
Чудово. Не будемо залазити до вас в кишеню з питанням суми доходу, хай це буде 50 т грн, ви не злидні, але і не олігарх.
Тобто ви відкупились від війни і воюючої держави за 5 т грн,
Умовний найманий працівник щоб отримати 50 т грн чистими , має до цього сплатити 11.5 тис ПДФО, 3.2 тис ВЗ, і ЄСВ 14 тис грн. Всього майже 29 тис. Але ж Яма буде розказувати, що його 5 тис то більше, ніж найманий дав 2 тис зі своїх чистих 50.
чтобы морально сравняться с условным среднестатистическим Ямой,
треба не платити 60+ кгрн ПДФО з ВЗ і 35.2 кгрн ЄСВ. І ще Яму на років 10 відправити на війну. І ми вирівняємось
Коли він прийде на війну, я почну платити по 3 т грн податку ФОП (як робив він, поки не став повністю чорним).
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 12:44, всього редагувалось 4 разів.
Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.
0 %
Чудово. Не будемо залазити до вас в кишеню з питанням суми доходу, хай це буде 50 т грн, ви не злидні, але і не олігарх.
Тобто ви відкупились від війни і воюючої держави за 5 т грн,
Умовний найманий працівник щоб отримати 50 т грн чистими , має до цього сплатити 11.5 тис ПДФО, 3.2 тис ВЗ, і ЄСВ 14 тис грн. Всього майже 29 тис. Але ж Яма буде розказувати, що його 5 тис то більше, ніж найманий дав 2 тис зі своїх чистих 50.
держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт . Доповнив свій пост вище про тяжке життя уилянта. Бусифікацію ніхто не відміняв - тож відкупився це так не працює
Держава тобі нічого такого не робила, не перекладай й з хворої голови. Це твій свідомий вибір порушувати закони України про військовий стан , мобілізацію, військовий обовʼязок і військову службу , ставати ухилянтом, і ставати не платником податків.
Якщо тебе замучила совість і ти сам прибіг сюди розказувати , як ти її відмив донатами, то донать оті самі недоплачені у вигляді податків десятки тисяч грн, а не 5.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 12:47, всього редагувалось 2 разів.
UA написав: Тема КНР наверное уже перестала быть непонятной и двусмысленной. На сегодня практически очевидна цель этой военной операции, реализовать которую в короткий срок не удалось.
Итак, операция КНР это попытка классической ответки. росия на сегодня захватила части 5-ти областей Украины, кроме Крыма. Следовательно наш ответ должен был в идеале звучать так: установление контроля за Курской, Белгородской, Брянской областями, проведение бумажного референдума о создании независимых от фашистского кремля КНР, БНР и БрНР с дальнейшим присоединением к Украине. Далее электронный референдум в неоккупированной Украине о согласии включения КНР, БНР и БрНР в состав Украины.
Отдельные растянутые во времени референдумы в каждой из областей по мере установления контроля в каждой республике не целесообразны.
В рф есть противники Хуйла. Их нужно поддерживать. ПС НКВД прекрасно ладило с отрядами УПА Бульбы Боровця на Волине. Волинская резня....
UA написав: Тема КНР наверное уже перестала быть непонятной и двусмысленной. На сегодня практически очевидна цель этой военной операции, реализовать которую в короткий срок не удалось.
Итак, операция КНР это попытка классической ответки. росия на сегодня захватила части 5-ти областей Украины, кроме Крыма. Следовательно наш ответ должен был в идеале звучать так: установление контроля за Курской, Белгородской, Брянской областями, проведение бумажного референдума о создании независимых от фашистского кремля КНР, БНР и БрНР с дальнейшим присоединением к Украине. Далее электронный референдум в неоккупированной Украине о согласии включения КНР, БНР и БрНР в состав Украины.
Отдельные растянутые во времени референдумы в каждой из областей по мере установления контроля в каждой республике не целесообразны.
В рф есть противники Хуйла. Их нужно поддерживать. ПС НКВД прекрасно ладило с отрядами УПА Бульбы Боровця на Волине. Волинская резня....
А как сторонники пуйла с расейськими паспортами, имеющие в мацкве недвигу и через одного завербованные ФСБ будут поддерживать виртуальных жён Обнального и полудурков типа Латыниной?
ЛАД написав:А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
Парторга довго вчили маніпулювати.. і він думає що вивчили.... 1 Я десь писав про СИЛОВЕ захоплення Кубані чи Белгорода? Не писав Отже тут проросійська комуняка збрехала і не подумала. 2 А що я писав? Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації.. і як тільки остання розвалиться в Белгороді і Кубані три рази подумають перед тим як приймати рішення-куди їм і з ким.. Комуняка думає що Кубань погодиться обєднатись з мусульманським Кавказом? А я вважаю що там люди розумніші від парторгів...
Кубанців ніхто не буде питати. Цапки не дадуть збрехати - вони до речі вже вийшли
ЛАД написав:Вот просто интересно. Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие. А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.
0 % . Зробили мене ухилянтом то ж ухилянт більше платити не може . Якби був в норм статусі, то було б стандартно, як у всіх з білої зарплати. Маю купу варіантів офіційної роботи з бронью , приходиться вибирати не офіційну і без броні, Бо оновлення даних в ТЦК = висування добровольцем в ЗСУ. Є ще варіант дистанційного оновлення даних в ТЦК але кажуть що це як би погано, тут публікували, що за це показово 1 із 1000 ТЦКшників "садять" = притягають до відповідальності (?).
... то НАХ..... ти затіяв увісь цей срач з відсотками ?