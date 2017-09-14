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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1317013171131721317313174>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:24

  yama написав:
  Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.

0 %


Чудово. Не будемо залазити до вас в кишеню з питанням суми доходу, хай це буде 50 т грн, ви не злидні, але і не олігарх.

Тобто ви відкупились від війни і воюючої держави за 5 т грн,

Умовний найманий працівник щоб отримати 50 т грн чистими , має до цього сплатити 11.5 тис ПДФО, 3.2 тис ВЗ, і ЄСВ 14 тис грн.
Всього майже 29 тис.
Але ж Яма буде розказувати, що його 5 тис то більше, ніж найманий дав 2 тис зі своїх чистих 50.

чтобы морально сравняться с условным среднестатистическим Ямой,


треба не платити 60+ кгрн ПДФО з ВЗ і 35.2 кгрн ЄСВ.
І ще Яму на років 10 відправити на війну. І ми вирівняємось

Коли він прийде на війну, я почну платити по 3 т грн податку ФОП (як робив він, поки не став повністю чорним).
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 12:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:27

  Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.

0 %


Чудово. Не будемо залазити до вас в кишеню з питанням суми доходу, хай це буде 50 т грн, ви не злидні, але і не олігарх.

Тобто ви відкупились від війни і воюючої держави за 5 т грн,

Умовний найманий працівник щоб отримати 50 т грн чистими , має до цього сплатити 11.5 тис ПДФО, 3.2 тис ВЗ, і ЄСВ 14 тис грн.
Всього майже 29 тис.
Але ж Яма буде розказувати, що його 5 тис то більше, ніж найманий дав 2 тис зі своїх чистих 50.
держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт . Доповнив свій пост вище про тяжке життя уилянта. Бусифікацію ніхто не відміняв - тож відкупився це так не працює :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:30

1й в Украине тцкашник который ездит на работу на тесле
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:36

yama
держава зробила так що або ухилянт і 0%


Держава тобі нічого такого не робила, не перекладай й з хворої голови. Це твій свідомий вибір порушувати закони України про військовий стан , мобілізацію, військовий обовʼязок і військову службу , ставати ухилянтом, і ставати не платником податків.

Якщо тебе замучила совість і ти сам прибіг сюди розказувати , як ти її відмив донатами, то донать оті самі недоплачені у вигляді податків десятки тисяч грн, а не 5.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:39

  buratinyo написав:
  UA написав:
Тема КНР наверное уже перестала быть непонятной и двусмысленной. На сегодня практически очевидна цель этой военной операции, реализовать которую в короткий срок не удалось.

Итак, операция КНР это попытка классической ответки. росия на сегодня захватила части 5-ти областей Украины, кроме Крыма. Следовательно наш ответ должен был в идеале звучать так: установление контроля за Курской, Белгородской, Брянской областями, проведение бумажного референдума о создании независимых от фашистского кремля КНР, БНР и БрНР с дальнейшим присоединением к Украине. Далее электронный референдум в неоккупированной Украине о согласии включения КНР, БНР и БрНР в состав Украины.

Отдельные растянутые во времени референдумы в каждой из областей по мере установления контроля в каждой республике не целесообразны. :D

В рф есть противники Хуйла. Их нужно поддерживать.
ПС НКВД прекрасно ладило с отрядами УПА Бульбы Боровця на Волине. Волинская резня....
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:49

  UA написав:
  buratinyo написав:
  UA написав:
Тема КНР наверное уже перестала быть непонятной и двусмысленной. На сегодня практически очевидна цель этой военной операции, реализовать которую в короткий срок не удалось.

Итак, операция КНР это попытка классической ответки. росия на сегодня захватила части 5-ти областей Украины, кроме Крыма. Следовательно наш ответ должен был в идеале звучать так: установление контроля за Курской, Белгородской, Брянской областями, проведение бумажного референдума о создании независимых от фашистского кремля КНР, БНР и БрНР с дальнейшим присоединением к Украине. Далее электронный референдум в неоккупированной Украине о согласии включения КНР, БНР и БрНР в состав Украины.

Отдельные растянутые во времени референдумы в каждой из областей по мере установления контроля в каждой республике не целесообразны. :D

В рф есть противники Хуйла. Их нужно поддерживать.
ПС НКВД прекрасно ладило с отрядами УПА Бульбы Боровця на Волине. Волинская резня....

А как сторонники пуйла с расейськими паспортами, имеющие в мацкве недвигу и через одного завербованные ФСБ будут поддерживать виртуальных жён Обнального и полудурков типа Латыниной?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.
Парторга довго вчили маніпулювати.. і він думає що вивчили....
1 Я десь писав про СИЛОВЕ захоплення Кубані чи Белгорода?
Не писав
Отже тут проросійська комуняка збрехала і не подумала.
2 А що я писав?
Я писав що наш супротив СТВОРЮЄ передумови для розвалу педерації.. і як тільки остання розвалиться в Белгороді і Кубані три рази подумають перед тим як приймати рішення-куди їм і з ким..
Комуняка думає що Кубань погодиться обєднатись з мусульманським Кавказом?
А я вважаю що там люди розумніші від парторгів...

Кубанців ніхто не буде питати. Цапки не дадуть збрехати - вони до речі вже вийшли :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:55

  freeze написав:
  prodigy написав:-фриз почав з путіна, який не намагається знищити Україну (українці вважають інше, методично знищує кожного дня і ночі)
Мечта путина не уничтожить Украину, а иметь под боком лояльное государство. При януковиче не было никакой войны, потому что бессмысленно было воевать с лояльным государством.


от так все просто мыняэмо Зеленського на Януковича (Медвдечука, Мураева), все стає
"так чинно, благородно, по-старому"

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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 12:59

  ЛАД написав:Вот просто интересно.
Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.


лжешь , собака



Лад, завязивай заливать, не противно самому
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:03

  yama написав:
  Hotab написав:Зате Яма досі не відповів , а скільки відсотків з брутто він сплачує податками.

0 % . Зробили мене ухилянтом то ж ухилянт більше платити не може . Якби був в норм статусі, то було б стандартно, як у всіх з білої зарплати. Маю купу варіантів офіційної роботи з бронью , приходиться вибирати не офіційну і без броні, Бо оновлення даних в ТЦК = висування добровольцем в ЗСУ. Є ще варіант дистанційного оновлення даних в ТЦК :D але кажуть що це як би погано, тут публікували, що за це показово 1 із 1000 ТЦКшників "садять" = притягають до відповідальності (?).


... то НАХ..... ти затіяв увісь цей срач з відсотками ?
холява
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