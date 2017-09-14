"Скинув маску": Трамп хоче завершити війну в Україні на умовах Путіна, - The Atlantic
Тепер американський президент не приховує, що підігрує Росії без завуальованої політики ізоляції держави-агресора.
Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його, йдеться у статті The Atlantic.
Раніше підхід Трампа до війни полягав у завуальованій підтримці Росії під прикриттям ізоляціоністської риторики. Він нібито засуджував жорстокість і виступав проти фінансування іноземних конфліктів американськими коштами. Однак нині стало очевидно, що його опозиція до незалежності України не має нічого спільного з економією ресурсів США – він просто прагне перемоги Росії.
Трамп нещодавно заявив, що "розглядає" можливість скасування тимчасового захисту українських біженців у США. Навіть після того, як Україна запропонувала поступки у сфері природних ресурсів, він дав зрозуміти, що цього недостатньо. Крім того, за даними NBC, Трамп підштовхує Володимира Зеленського до відставки та проведення виборів, попри те, що підтримка чинного президента України становить 67%, а його основні опоненти виступають проти виборів у воєнний час.
трамп не розуміє, що жодний суд в США не підтримає "скасування тимчасового захисту українських біженців у США"
мене дивує, як багато на форумі було сподівань на цього довбойоба, чи хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі. хлопці, це все бля-бля в Ель-Ріаді закінчиться не чим, якщо команда трампа вимагатиме капітуляції від України.
яке собаче діло трампа до виборів в України якщо агент краснов грає за путіна? Зеленьский наш президент на час війни.
UA написав:Хуйню пишите шановний колега. Багато років тому, на гілці про РН я попереджав про світовий Правий поворот. Це тренд на десятиріччя. Трампа обрали 2017 За Трампа проголосували в 2021 (дуже мутна історія) Трампа обрали в 2024 Ну Венса потім оберуть чи ще кого...
Ну хто доживе, той побачить. А ми,мабуть,вибрали Задній поворот, згідно з усього. А що тут люди подейкують,що ви майно розпродаете та з країни виїзжаете? Я думаю,я один такий довбо*об,що планую ще тут копирсатися? Дуже в мандри не хочеться, але відчуваю себе я еврей у Німеччині у першій половині двацятого сторіччя.
як оця нечисть ближче до опівночі вилазить. то ти будеш виводити активи, то не виводиш... що тобі виводити? одна шляпа й залишилась - й то вже перейшла з рухомого в нерухоме майно
який ти єврей? тобі що, хтось загрожує - ні. розуму багато - теж ні
Изначально вопрос был про добровольные пожертвования. Цифру ты назвать не хочешь, ладно.
Так тобі наче нормально пояснили, вже кілька чоловік, что цифра добровольчих пожертв не відображає наскільки ти весь економічно корисний для воюючої країни. Вже і плиточників (повністю без податків) тобі показували, і найманих (з максимальним податковим навантаженням) , і ФОПів. Що ти ще не зрозумів з того, що повнота картини виходить лише в звʼязці «податки з доходу + донати з доходу»??
Я не про полноту картины и не про полезность. Я про твоё личное мнение. Считаешь ли ты в целом нормальным и оправданным не донатить ничего для "белых" работников? Вопрос не такой уж и сложный, не так ли?
Ви задаєте запитання професійному бюджетному цицькоцмудильнику з "не тим ВОСом", в якого баланс цмудження в плюс, в надії почути адекватну відповідь.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 бер, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:трамп не розуміє, що жодний суд в США не підтримає "скасування тимчасового захисту українських біженців у США"
Жоден суд не зможе заборонити йому скасувати програму UFU. Це - право Президента. У українців за UFU немає тимчасового захисту. У них взагалі немає жодного формального статусу. Їм просто дозволили в'їхати і перебувати в США деякий час.
Shaman написав:а як же церква? в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...
діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...
понятно шо не буду, бо я мобілізований, і щось ці україномовні патріотичні українці з верховної ради з жовтня 2024 про терміни демобілізації перестали даж заїкатись. Не підкажеш що є причиною такої зміни риторики? В смислі першим не буду? В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене. Мені національна ідея про армовір якось не гріє.
Shaman написав:а як же церква? в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...
діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...
понятно шо не буду, бо я мобілізований, і щось ці україномовні патріотичні українці з верховної ради з жовтня 2024 про терміни демобілізації перестали даж заїкатись. Не підкажеш що є причиною такої зміни риторики? В смислі першим не буду? В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене. Мені національна ідея про армовір якось не гріє.
Banderlog написав:В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене. Мені національна ідея про армовір якось не гріє.
Так отож. Я до цих висновків десь у середині кінці квітня 2022 прийшов. Коли патріотична общественность з ЗУ почала повертатися в Київ.