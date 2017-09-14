Додано: Вів 11 бер, 2025 13:06

Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його, йдеться у статті The Atlantic.



Раніше підхід Трампа до війни полягав у завуальованій підтримці Росії під прикриттям ізоляціоністської риторики. Він нібито засуджував жорстокість і виступав проти фінансування іноземних конфліктів американськими коштами. Однак нині стало очевидно, що його опозиція до незалежності України не має нічого спільного з економією ресурсів США – він просто прагне перемоги Росії.



Трамп нещодавно заявив, що "розглядає" можливість скасування тимчасового захисту українських біженців у США. Навіть після того, як Україна запропонувала поступки у сфері природних ресурсів, він дав зрозуміти, що цього недостатньо. Крім того, за даними NBC, Трамп підштовхує Володимира Зеленського до відставки та проведення виборів, попри те, що підтримка чинного президента України становить 67%, а його основні опоненти виступають проти виборів у воєнний час.

Тепер американський президент не приховує, що підігрує Росії без завуальованої політики ізоляції держави-агресора.трамп не розуміє, що жодний суд в США не підтримає "скасування тимчасового захисту українських біженців у США"мене дивує, як багато на форумі було сподівань на цього довбойоба, чи хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.хлопці, це все бля-бля в Ель-Ріаді закінчиться не чим, якщо команда трампа вимагатиме капітуляції від України.яке собаче діло трампа до виборів в України якщо агент краснов грає за путіна?Зеленьский наш президент на час війни.