RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1317113172131731317413175>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:06

"Скинув маску": Трамп хоче завершити війну в Україні на умов

"Скинув маску": Трамп хоче завершити війну в Україні на умовах Путіна, - The Atlantic

Тепер американський президент не приховує, що підігрує Росії без завуальованої політики ізоляції держави-агресора.

Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його, йдеться у статті The Atlantic.

Раніше підхід Трампа до війни полягав у завуальованій підтримці Росії під прикриттям ізоляціоністської риторики. Він нібито засуджував жорстокість і виступав проти фінансування іноземних конфліктів американськими коштами. Однак нині стало очевидно, що його опозиція до незалежності України не має нічого спільного з економією ресурсів США – він просто прагне перемоги Росії.

Трамп нещодавно заявив, що "розглядає" можливість скасування тимчасового захисту українських біженців у США. Навіть після того, як Україна запропонувала поступки у сфері природних ресурсів, він дав зрозуміти, що цього недостатньо. Крім того, за даними NBC, Трамп підштовхує Володимира Зеленського до відставки та проведення виборів, попри те, що підтримка чинного президента України становить 67%, а його основні опоненти виступають проти виборів у воєнний час.


трамп не розуміє, що жодний суд в США не підтримає "скасування тимчасового захисту українських біженців у США"

мене дивує, як багато на форумі було сподівань на цього ідіота, чи хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.
хлопці, це все дурня в Ель-Ріаді закінчиться не чим, якщо команда трампа вимагатиме капітуляції від України.

яке собаче діло трампа до виборів в України якщо агент краснов грає за путіна?
Зеленьский наш президент на час війни.
prodigy
 
Повідомлень: 12015
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:13

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: це вже мені рішати, чи є лишнє.

Понятно,что вам решать. Не зашел сарказм-и ладно.Он ведь не против вас направлен был.Проехали..
не смішно. Надто правди багато, якби вирішував лиш я, дочки ходили б в садок не в чернівцях а в кракові або в празі.
Жінка вперлась і фіг, що зробиш з нашими законами.

а як же церква? :D в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...

діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:13

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:В рф есть противники Хуйла. Их нужно поддерживать.
ПС НКВД прекрасно ладило с отрядами УПА Бульбы Боровця на Волине. Волинская резня....

А как сторонники пуйла с расейськими паспортами, имеющие в мацкве недвигу и через одного завербованные ФСБ будут поддерживать виртуальных жён Обнального и полудурков типа Латыниной?

Если из тех кто просто позвиздеть
Чем не кандидат?


Зная і розумія основи оператівної роботи можно бути упевненим , кого ви не пропонували все одно , буде фсб ...

..Потім, я навіть згоден безкоштовно працювати в агенціях по безоплатній конфіскації майна українців. На таку справу потрібні неупереджені фахівці в сфері нерухомості.

..... )))
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:27

  Wirująświatła написав:1й в Украине тцкашник который ездит на работу на тесле
Зображення

Куріння шкодить вашому здоровью
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9283
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:27

  prodigy написав:трамп не розуміє, що жодний суд в США не підтримає "скасування тимчасового захисту українських біженців у США"


Жоден суд не зможе заборонити йому скасувати програму UFU. Це - право Президента. У українців за UFU немає тимчасового захисту. У них взагалі немає жодного формального статусу. Їм просто дозволили в'їхати і перебувати в США деякий час.
АндрейМ
 
Повідомлень: 429
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:29

  Shaman написав:а як же церква? :D в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...

діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...

понятно шо не буду, бо я мобілізований, і щось ці україномовні патріотичні українці з верховної ради з жовтня 2024 про терміни демобілізації перестали даж заїкатись. Не підкажеш що є причиною такої зміни риторики?
В смислі першим не буду? :lol:
В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального
взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а як же церква? :D в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...

діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...

понятно шо не буду, бо я мобілізований, і щось ці україномовні патріотичні українці з верховної ради з жовтня 2024 про терміни демобілізації перестали даж заїкатись. Не підкажеш що є причиною такої зміни риторики?
В смислі першим не буду? :lol:
В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального
взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.

а що каже Гордон?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38733
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:36

  Banderlog написав:В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального
взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.

Так отож.
Я до цих висновків десь у середині кінці квітня 2022 прийшов.
Коли патріотична общественность з ЗУ почала повертатися в Київ.
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 9283
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:44

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:53

  yama написав:держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт .


нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1317113172131731317413175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263658
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (572)
11.03.2025 13:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.