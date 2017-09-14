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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13172131731317413175>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:55

  wild.tomcat написав:
  yama написав:держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт .


нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...

А ви платите или за вас бухгалтерия под ваши слёзы всё высчитывает?
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барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:00

  барабашов написав:
  wild.tomcat написав:
  yama написав:держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт .


нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...

А ви платите или за вас бухгалтерия под ваши слёзы всё высчитывает?
Размер платежей огласите


23%. що ще "огласить"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 11 бер, 2025 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:06

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно.
Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.


лжешь , собака
.....
Лад, завязивай заливать, не противно самому

А можно конкретнее, что я здесь "залил"?
Неправда, что Верес такое говорит?
Или неправда, что у нас здесь диванные бойцы рассказывают о победе (о разгроме РФ)?
Или вам просто без всяких аргументов хочется объявить ложью правду, которая вам не нравится?
хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.
Мне повторить ваши слова: "Лжешь, собака"?
Я где-то хоть раз агитировал за Трампа? Или писал, что: "Трамп придёт, порядок наведёт"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 бер, 2025 14:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:13

  flyman написав: Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.

а що каже Гордон?[/quote]
гордона то успіх дивився. А я не прихильник. Якщо б складав я розстрільні
списки він в топ 50 по любому б ввійшов. :lol:
навікь єк б забалакав на буковонській говірці бив покаянні поклони і христивси в церкві правим нижнім копитом та махав корочкою убд. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:16

США исключили возвращение Украины к границам 2014 и даже 2022 года, — корреспондент Sky News из Саудовской Аравии
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:21

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно.
Боевой офицер Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу рассказывают о Белгороде и Кубани.


лжешь , собака
.....
Лад, завязивай заливать, не противно самому

А можно конкретнее, что я здесь "залил"?
Неправда, что Верес такое говорит?
Или неправда, что у нас здесь диванные бойцы рассказывают о победе (о разгроме РФ)?
Или вам просто без всяких аргументов хочется объявить ложью правду, которая вам не нравится?
хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.
Мне повторить ваши слова: "Лжешь, собака"?
Я где-то хоть раз агитировал за Трампа? Или писал, что: "Трамп придёт, порядок наведёт"?


дайте мені імена тих , хто каже про кордони 91р і таке інше, я не читаю всі повідомлення, може когось пропустив? у вас гарна память ви мені нагадаєте, ок?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.


і чому до Великодня?
не підпишуть, навіть не мрій...бо хуйло не бажає
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

свіжа аналітика https://youtu.be/b8iRKT1qaCE?si=wScRCZvSkXMIFTLl
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:40

  wild.tomcat написав:
  yama написав:держава зробила так що або ухилянт і 0% , або на фронт .


нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...

декларацію подати ? :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:06

  prodigy написав:.............
дайте мені імена тих , хто каже про кордони 91р і таке інше, я не читаю всі повідомлення, може когось пропустив? у вас гарна память ви мені нагадаєте, ок?

Так, может, перед тем, как писать: "лжёшь, собака", - стоило задать этот вопрос?
Искать посты не буду, а без этого вы (или другие) опять напишете о лжи.
Но на мои слова о Белгороде и Кубани тут же откликнулся будивельник с опровержением, что он не говорил о силовом захвате. Но о надеждах, "що ті втрати які ми їм нанеемо - розвалять педерацію і мова буде стояти не в тому чи треба віддати Крим і Запоріжжя
а в тому будемо підтримувати вхід Белгорода з Кубанню в склад України чи ні".
И это было на предыдущей странице перед моим постом.
Да, там нет слов о "границах91" или даже 22, но о разгроме и развале РФ есть. Я об этом и написал.

И уж точно мои слова не заслуживали реакции: "лжёшь, собака". Согласитесь, выглядит несколько по-хамски.
ЛАД
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