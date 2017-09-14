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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:55
wild.tomcat написав: yama написав:
держава зробила так що або ухилянт і 0%
, або на фронт .
нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...
А ви платите или за вас бухгалтерия под ваши слёзы всё высчитывает?
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барабашов
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:00
барабашов написав: wild.tomcat написав: yama написав:
держава зробила так що або ухилянт і 0%
, або на фронт .
нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...
А ви платите или за вас бухгалтерия под ваши слёзы всё высчитывает?
Размер платежей огласите
23%. що ще "огласить"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 11 бер, 2025 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:06
prodigy написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.Боевой офицер
Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные
. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу
рассказывают о Белгороде и Кубани.
лжешь , собака
.....
Лад, завязивай заливать, не противно самому
А можно конкретнее, что я здесь "залил"?
Неправда, что Верес такое говорит?
Или неправда, что у нас здесь диванные бойцы рассказывают о победе (о разгроме
РФ)?
Или вам просто без всяких аргументов хочется объявить ложью правду, которая вам не нравится?
хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.
Мне повторить ваши слова: "Лжешь, собака"?
Я где-то хоть раз агитировал за Трампа? Или писал, что: "Трамп придёт, порядок наведёт"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 11 бер, 2025 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:13
flyman написав:
Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.
а що каже Гордон?[/quote]
гордона то успіх дивився. А я не прихильник. Якщо б складав я розстрільні
списки він в топ 50 по любому б ввійшов.
навікь єк б забалакав на буковонській говірці бив покаянні поклони і христивси в церкві правим нижнім копитом та махав корочкою убд.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:16
США исключили возвращение Украины к границам 2014 и даже 2022 года, — корреспондент Sky News из Саудовской Аравии
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:21
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.Боевой офицер
Верес, который не собирается прекращать воевать и говорит, что перемирие будет временное, поэтому надо сохранить и укрепить армию за время перемирия, считает, что у сегодняшних ЗСУ нет возможностей и сил для наступления и освобождения оккупированных территорий. Такое же мнение высказывают и другие военные
. Заметьте, не худшие.
А у нас на форуме штатские в глубоком тылу
рассказывают о Белгороде и Кубани.
лжешь , собака
.....
Лад, завязивай заливать, не противно самому
А можно конкретнее, что я здесь "залил"?
Неправда, что Верес такое говорит?
Или неправда, что у нас здесь диванные бойцы рассказывают о победе (о разгроме
РФ)?
Или вам просто без всяких аргументов хочется объявить ложью правду, которая вам не нравится?
хтось, типу ЛАДа має сміливость вибачитесь перед спільнотою, що він помилався в трампі.
Мне повторить ваши слова: "Лжешь, собака"?
Я где-то хоть раз агитировал за Трампа? Или писал, что: "Трамп придёт, порядок наведёт"?
дайте мені імена тих , хто каже про кордони 91р і таке інше, я не читаю всі повідомлення, може когось пропустив? у вас гарна память ви мені нагадаєте, ок?
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prodigy
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:25
Banderlog написав:
підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
і чому до Великодня?
не підпишуть, навіть не мрій...бо хуйло не бажає
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prodigy
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:38
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yama
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Додано: Вів 11 бер, 2025 14:40
wild.tomcat написав: yama написав:
держава зробила так що або ухилянт і 0%
, або на фронт .
нічого такого держава не робила. зі своїх заробітків ви цілком спроможні самостійно (закон навіть спонукає до цього) заплатити всі необхідні податки. але ж жаба давить...
декларацію подати ?
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yama
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Додано: Вів 11 бер, 2025 15:06
prodigy написав:
.............
дайте мені імена тих , хто каже про кордони 91р і таке інше, я не читаю всі повідомлення, може когось пропустив? у вас гарна память ви мені нагадаєте, ок?
Так, может, перед тем, как писать: "лжёшь, собака", - стоило задать этот вопрос?
Искать посты не буду, а без этого вы (или другие) опять напишете о лжи.
Но на мои слова о Белгороде и Кубани тут же откликнулся будивельник с опровержением, что он не говорил о силовом захвате. Но о надеждах, "що ті втрати які ми їм нанеемо - розвалять педерацію і мова буде стояти не в тому чи треба віддати Крим і Запоріжжя
а в тому будемо підтримувати вхід Белгорода з Кубанню в склад України чи ні".
И это было на предыдущей странице перед моим постом.
Да, там нет слов о "границах91" или даже 22, но о разгроме и развале РФ есть. Я об этом и написал.
И уж точно мои слова не заслуживали реакции: "лжёшь, собака". Согласитесь, выглядит несколько по-хамски.
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ЛАД
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