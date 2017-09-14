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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:11

  ЛАД написав:
  prodigy написав:

И уж точно мои слова не заслуживали реакции: "лжёшь, собака". Согласитесь, выглядит несколько по-хамски.
пардон, якщо образив, це ж радянська класика, українофоб Булгаков
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:12

  prodigy написав:
  Banderlog написав:підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.


і чому до Великодня?
не підпишуть, навіть не мрій...бо хуйло не бажає

Отпуск з 17 квітня. Цього разу з виїздом за кордон. Великдень і вливний понеділок на буковині. Потом літаком сучава лісабон.
Одвезу кумові гостинців. На побережжя океану, я ще ніразу в морі не купався, каже там робота є для моцних і лінивих. :lol: і вже працює окг- організована кумська групіровка)) корочє план поки такий по ходу дорулим) https://youtu.be/A93vPW9VJ2I?si=3d7gCpye34YZtpEt
Banderlog
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