Banderlog написав:підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
і чому до Великодня? не підпишуть, навіть не мрій...бо хуйло не бажає
Отпуск з 17 квітня. Цього разу з виїздом за кордон. Великдень і вливний понеділок на буковині. Потом літаком сучава лісабон. Одвезу кумові гостинців. На побережжя океану, я ще ніразу в морі не купався, каже там робота є для моцних і лінивих. і вже працює окг- організована кумська групіровка)) корочє план поки такий по ходу дорулим) https://youtu.be/A93vPW9VJ2I?si=3d7gCpye34YZtpEt