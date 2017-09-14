Bloomberg: Путин знает, что его условия по Украине не будут выполнены, говорят западные официальные лица



▪️Представители западных служб безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс в отношении требований по территории, миротворцам и нейтралитету Украины в ходе любых мирных переговоров. Это осложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования.



▪️Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров о прекращении конфликта, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и европейцев, утверждают представители служб безопасности.



▪️Российский лидер готов продолжать воевать, если не добьется своего, сказали чиновники на условиях анонимности.



▪️Оценка намерений Путина заставляет усомниться, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также расходится с мнением Трампа, высказанным им в Белом доме в пятницу. Тогда он заявил журналистам, что верит, что Путин хочет мира. «Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной», — сказал Трамп.



▪️На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Россия выразила готовность обсудить временное перемирие с условиями, такими как определение состава любых миротворческих сил. Среди давних требований России — обязательство Украины соблюдать нейтралитет, международное признание притязаний Москвы на аннексированные земли и несогласие с присутствием европейских миротворцев.



▪️Эти цели противоречат условиям «справедливого и прочного мира», о которых говорят союзники США, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.



▪️По мнению западных спецслужб, Путин не видит стимулов для отказа от жесткой линии, которая долгое время определяла подход его страны к Украине, несмотря на обещание Трампа положить конец конфликту.



▪️Риск заключается в том, что Зеленского обвинят в непринятии любой сделки, которая навязывает такие условия, и в борьбе, поддерживаемой европейскими соседями.



▪️Это ускорит более широкий раскол в НАТО, которое и без того находится в напряжении из-за уговоров Трампа в адрес Путина и требований к Европе взять на себя большую ответственность за региональную безопасность.



▪️Есть признаки того, что Россия преуспевает в своей цели по расколу НАТО — европейские лидеры публично подвергают сомнению обязательства Америки в регионе и ускоряют реализацию планов по увеличению расходов на оборону.



▪️С самого начала конфликта Путин заявил, что хочет «демилитаризации» Украины, подразумевая, что будет добиваться ограничения численности ее армии. По словам нескольких европейских чиновников, это, вероятно, станет еще одним пунктом разногласий, поскольку адекватно укомплектованная и оснащенная армия имеет решающее значение для обеспечения безопасности Украины