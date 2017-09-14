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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1317313174131751317613177>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:12

  prodigy написав:
  Banderlog написав:підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.


і чому до Великодня?
не підпишуть, навіть не мрій...бо хуйло не бажає

Отпуск з 17 квітня. Цього разу з виїздом за кордон. Великдень і вливний понеділок на буковині. Потом літаком сучава лісабон.
Одвезу кумові гостинців. На побережжя океану, я ще ніразу в морі не купався, каже там робота є для моцних і лінивих. :lol: і вже працює окг- організована кумська групіровка)) корочє план поки такий по ходу дорулим) https://youtu.be/A93vPW9VJ2I?si=3d7gCpye34YZtpEt
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Білецький
https://www.youtube.com/watch?v=9h91F58zIig
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:24

путін не хоче компромісів і готовий продовжити війну, якщо його умови не виконають, – Bloomberg .

Він навмисно наполягає на нереалістичних вимогах перед переговорами, знаючи, що їх не приймуть. Це суперечить заявам Трампа про його прагнення до миру.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:37

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а як же церква? :D в Європі РПЦ дуже мало - й все одно першим ти там не будеш...

діти будуть ходити до садку там, де мама - бо ти з тих батьків, які дітьми займатися не будуть...

понятно шо не буду, бо я мобілізований, і щось ці україномовні патріотичні українці з верховної ради з жовтня 2024 про терміни демобілізації перестали даж заїкатись. Не підкажеш що є причиною такої зміни риторики?
В смислі першим не буду? :lol:
В мене однокласників з села половина в європі. Знаєш скільки з мого навчального
взводу з військової кафедри воює? Правильно, я один. Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Мені національна ідея про армовір якось не гріє.

ти ж тут так активно наполягав про церкву. а виходить, лише наполягав, а за потреби це все так - сам пишеш армовір не актуальний.

перший в сенсі в церкві - ти ж казав, що один зі скількох в церкві - не знаю, що це точно значить :oops:

кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:39

  Xenon написав:
путін не хоче компромісів і готовий продовжити війну, якщо його умови не виконають, – Bloomberg .

Він навмисно наполягає на нереалістичних вимогах перед переговорами, знаючи, що їх не приймуть. Це суперечить заявам Трампа про його прагнення до миру.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe


Трамп недолюбливет.
А Макрон - долюбливает.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:40

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:

И уж точно мои слова не заслуживали реакции: "лжёшь, собака". Согласитесь, выглядит несколько по-хамски.
пардон, якщо образив, це ж радянська класика, українофоб Булгаков

ну не зовсім радянська. та й не певен, що у Булгакова це є, скоріш це вже від іншого радянського класика - Гайдая :D
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 11 бер, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 15:46

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.............
дайте мені імена тих , хто каже про кордони 91р і таке інше, я не читаю всі повідомлення, може когось пропустив? у вас гарна память ви мені нагадаєте, ок?

Так, может, перед тем, как писать: "лжёшь, собака", - стоило задать этот вопрос?
Искать посты не буду, а без этого вы (или другие) опять напишете о лжи.
Но на мои слова о Белгороде и Кубани тут же откликнулся будивельник с опровержением, что он не говорил о силовом захвате. Но о надеждах, "що ті втрати які ми їм нанеемо - розвалять педерацію і мова буде стояти не в тому чи треба віддати Крим і Запоріжжя
а в тому будемо підтримувати вхід Белгорода з Кубанню в склад України чи ні".
И это было на предыдущей странице перед моим постом.
Да, там нет слов о "границах91" или даже 22, но о разгроме и развале РФ есть. Я об этом и написал.

И уж точно мои слова не заслуживали реакции: "лжёшь, собака". Согласитесь, выглядит несколько по-хамски.

да ЛАДів, "которые на бронепоезде" :D . втрати, які ми вже нанесли та втрати від санкцій, які вже діють, й людські втрати - це все цвяхи в труну федерації. й як би ти не заперечував, розвал буде - бо надто вже держава згнила - але ти цього волієш не бачити.

не певен, що прям якийсь регіони приєднаються до України, а от у випадку розпаду країни - народ до нас ломанеться, відразу забувши про бендер :D інакше варіанти в них будуть - жити під чеченами чи під цапками - а от нормальну країну на теренах Раші поки не бачу :lol:

тільки питання, нам їх приймати - чи навіщо вони тут потрібні? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:01

prodigy
yama дал ссылку https://youtu.be/b8iRKT1qaCE?si=wScRCZvSkXMIFTLl.
Вся беседа ничего особенного, но первые 5-6 мин. рекомендую послушать. И не только, а, может, и не столько вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:03

  Xenon написав:
путін не хоче компромісів і готовий продовжити війну, якщо його умови не виконають, – Bloomberg .

Він навмисно наполягає на нереалістичних вимогах перед переговорами, знаючи, що їх не приймуть. Це суперечить заявам Трампа про його прагнення до миру.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe

Bloomberg: Путин знает, что его условия по Украине не будут выполнены, говорят западные официальные лица

▪️Представители западных служб безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс в отношении требований по территории, миротворцам и нейтралитету Украины в ходе любых мирных переговоров. Это осложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования.

▪️Путин выдвинул заведомо «максималистские» требования в преддверии переговоров о прекращении конфликта, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и европейцев, утверждают представители служб безопасности.

▪️Российский лидер готов продолжать воевать, если не добьется своего, сказали чиновники на условиях анонимности.

▪️Оценка намерений Путина заставляет усомниться, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также расходится с мнением Трампа, высказанным им в Белом доме в пятницу. Тогда он заявил журналистам, что верит, что Путин хочет мира. «Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной», — сказал Трамп.

▪️На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Россия выразила готовность обсудить временное перемирие с условиями, такими как определение состава любых миротворческих сил. Среди давних требований России — обязательство Украины соблюдать нейтралитет, международное признание притязаний Москвы на аннексированные земли и несогласие с присутствием европейских миротворцев.

▪️Эти цели противоречат условиям «справедливого и прочного мира», о которых говорят союзники США, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

▪️По мнению западных спецслужб, Путин не видит стимулов для отказа от жесткой линии, которая долгое время определяла подход его страны к Украине, несмотря на обещание Трампа положить конец конфликту.

▪️Риск заключается в том, что Зеленского обвинят в непринятии любой сделки, которая навязывает такие условия, и в борьбе, поддерживаемой европейскими соседями.

▪️Это ускорит более широкий раскол в НАТО, которое и без того находится в напряжении из-за уговоров Трампа в адрес Путина и требований к Европе взять на себя большую ответственность за региональную безопасность.

▪️Есть признаки того, что Россия преуспевает в своей цели по расколу НАТО — европейские лидеры публично подвергают сомнению обязательства Америки в регионе и ускоряют реализацию планов по увеличению расходов на оборону.

▪️С самого начала конфликта Путин заявил, что хочет «демилитаризации» Украины, подразумевая, что будет добиваться ограничения численности ее армии. По словам нескольких европейских чиновников, это, вероятно, станет еще одним пунктом разногласий, поскольку адекватно укомплектованная и оснащенная армия имеет решающее значение для обеспечения безопасности Украины
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:05

  Shaman написав:кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:

Так хлоп має два паспорти, один з яких європейський... Ну вийде з Українського громадянства, або просто заб'є до кращих часів, або амністії, яка обов'язково буде прийнята, за підписання миру, хоча б для згладжування демографічної катастрофи.
Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок? :roll:
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