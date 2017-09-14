В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. В этом много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего, справедливый мир должен быть таким, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, потому что они отдали жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война





Так у нас было. Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично украинского востока, Донецкой и Луганской областей. Так было и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам в этот раз выстоять до конца

