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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13174131751317613177>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:05

Reuters: Делегации США и Украины в Джидде

▪️Слева направо: Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаад бин Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
https://t.me/brieflyru/33632
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:10

Глава Офиса президента Украины Ермак: «Никогда еще прекращение огня не казалось таким близким»
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:12

Wirująświatła

Послухайте , а чого ви не пишите чого бажає УКРАЇНА ?

Чому ви пишите тілько про то що бажає ворог ?
Коли ви вже перейдите на світлу частину " ЛУНИ "?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:18

  yama написав:Білецький
https://www.youtube.com/watch?v=9h91F58zIig


ну і що шо Білецький ?
він що стратег , щоб шось від нього слухати ?

оце ви і ще одиин jump як напишуть якоїсь херні , ну всією країною треба на куліна ставати .
...і ще лайна з інтернету на утвердження своїх марень побільше ...

коли вже вас у ЗСУ ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:21

  холява написав:Wirująświatła

Послухайте , а чого ви не пишите чого бажає УКРАЇНА ?

Чому ви пишите тілько про то що бажає ворог ?
Коли ви вже перейдите на світлу частину " ЛУНИ "?

мы хотим конца войны на границах 1991 или 2022, с репарациями от рф. Если забываете могу нарисовать для вас скрипт напоминалку
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:21

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:

Так хлоп має два паспорти, один з яких європейський... Ну вийде з Українського громадянства, або просто заб'є до кращих часів, або амністії, яка обов'язково буде прийнята, за підписання миру, хоча б для згладжування демографічної катастрофи.
Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок? :roll:

максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.

а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:25

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Wirująświatła

Послухайте , а чого ви не пишите чого бажає УКРАЇНА ?

Чому ви пишите тілько про то що бажає ворог ?
Коли ви вже перейдите на світлу частину " ЛУНИ "?

мы хотим конца войны на границах 1991 или 2022, с репарациями от рф. Если забываете могу нарисовать для вас скрипт напоминалку

а потім нам розповідають, що тут хтось хоче воювати до останнього.

на поточний момент - це ЛБЗ та гарантії. а далі подивимось. можливий варіант - просто перемир'я без умов та гарантій. або щось посередині. враховуючи як переважна більшість в тилу намагається уникнути зустрічі з ТЦК, ресурсів на деокупацію не вистачить.

хто каже про кордони 91?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:25

  Shaman написав:хто каже про кордони 91?
вы его не знаете. гуглите Зеленский. деоккупация
Зеленский: мы должны добиться полной деоккупации всей территории Украины
https://www.golosameriki.com/a/zelenski ... 06780.html


29 января 2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а россия понесет ответственность. Об этом Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками Украины, передает УНН.


В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. В этом много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего, справедливый мир должен быть таким, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, потому что они отдали жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война


Так у нас было. Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично украинского востока, Донецкой и Луганской областей. Так было и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам в этот раз выстоять до конца
- сказал Зеленский.
значит в 2014 было не до конца... теперь разгадай загадку "до конца" это отдать ещё 2-23 области или вернуть всё оккупированную территорию?

https://unn.ua/ru/news/kogda-ukraina-sm ... niya-voini
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 16:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:31

А ви були на Таїті?©))

  Banderlog написав:Воно мені шо більше всіх надо? Не підпишете рпв до Великодня, будете розгрібатись далі без мене.
Не вірю!©😁

Це з ряду - "з Філіпін філіпінка приїде до Флая"😁
  flyman написав:а що каже Гордон?
А ми вже гумово-латексному виробу - не віримо!😁

А Чаплига каже, що влітку... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:31

  Banderlog написав:..........
конфлікт поколінь...
з патріотичнонастроєної молоді майдану гідності, даж була на прибиранні майдану...
З мерії в інтересах революції експропріювала віник і мела цілий день до кривавих мозолів. :shock:

Я за безплатно революцію робити нє согласєн, іще можу поняти страсть до розрушенья, но щоб я іще після того і прибирав за собою... :lol:
Вічно от цих ідєйних пасіонаріїв одні проблеми. Воно якось можно тримати в рамках поки я дома,
но договорюватись про щось з жінкою це те саме, що договорюватись з котом.
То так.
З жінками буває складно. А якщо ще з ідейними... :)
Проте сьогодні майдан мести начебто не треба. Могла б так само жити зараз у Празі.
Чи занадто молода, жизни ещё не знает? :)
До Лісабону самі поїдете?
ЛАД
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