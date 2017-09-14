▪️Слева направо: Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосаад бин Мухаммед аль-Айбан, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. https://t.me/brieflyru/33632
Shaman написав:кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають
Так хлоп має два паспорти, один з яких європейський... Ну вийде з Українського громадянства, або просто заб'є до кращих часів, або амністії, яка обов'язково буде прийнята, за підписання миру, хоча б для згладжування демографічної катастрофи. Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок?
максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.
а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов
Послухайте , а чого ви не пишите чого бажає УКРАЇНА ?
Чому ви пишите тілько про то що бажає ворог ? Коли ви вже перейдите на світлу частину " ЛУНИ "?
мы хотим конца войны на границах 1991 или 2022, с репарациями от рф. Если забываете могу нарисовать для вас скрипт напоминалку
а потім нам розповідають, що тут хтось хоче воювати до останнього.
на поточний момент - це ЛБЗ та гарантії. а далі подивимось. можливий варіант - просто перемир'я без умов та гарантій. або щось посередині. враховуючи як переважна більшість в тилу намагається уникнути зустрічі з ТЦК, ресурсів на деокупацію не вистачить.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится тогда, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир, а россия понесет ответственность. Об этом Зеленский заявил во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками Украины, передает УНН.
В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. В этом много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего, справедливый мир должен быть таким, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, потому что они отдали жизнь. Обязательно должна быть справедливая ответственность за все, что совершено государством-агрессором. Когда у нас это будет, когда мы сможем это гарантировать, тогда закончится война
Так у нас было. Помните, был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частично украинского востока, Донецкой и Луганской областей. Так было и это привело к полномасштабному вторжению. Это говорит о том, что война не была закончена. Поэтому очень важно нам в этот раз выстоять до конца
- сказал Зеленский.
значит в 2014 было не до конца... теперь разгадай загадку "до конца" это отдать ещё 2-23 области или вернуть всё оккупированную территорию?
Banderlog написав:.......... конфлікт поколінь... з патріотичнонастроєної молоді майдану гідності, даж була на прибиранні майдану... З мерії в інтересах революції експропріювала віник і мела цілий день до кривавих мозолів.
Я за безплатно революцію робити нє согласєн, іще можу поняти страсть до розрушенья, но щоб я іще після того і прибирав за собою... Вічно от цих ідєйних пасіонаріїв одні проблеми. Воно якось можно тримати в рамках поки я дома, но договорюватись про щось з жінкою це те саме, що договорюватись з котом.
То так. З жінками буває складно. А якщо ще з ідейними... Проте сьогодні майдан мести начебто не треба. Могла б так само жити зараз у Празі. Чи занадто молода, жизни ещё не знает? До Лісабону самі поїдете?