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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13174131751317613177

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:40

  Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.

а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов 8)

Амністія - скоріше мінімум.
Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". :lol:
Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном?
Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.

Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.

І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...

Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там...
Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 11 бер, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:41

  Shaman написав:

кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:
:lol:
А я думав ти напишеш, що обійдешся без мене і давно ждав що звільниться теленька вакансія.
Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Поки карти лягають так, що рвати не треба, поїду з комфортом 8)
Церква там де вірні, а не там де храм. Тим більше, що храми ви оскверняєте.
" Де 2 чи 3 зберуться в імя Моє, там і Я серед них."
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Постачання нафти з рф до Угорщини призупинено нібито після атаки дрона ЗСУ на нафтопровід «Дружба», – Сійярто.

Угорщина розцінює це як «напад на свій суверенітет».
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:48

  yama написав:Постачання нафти з рф до Угорщини призупинено нібито після атаки дрона ЗСУ на нафтопровід «Дружба», – Сійярто.

Угорщина розцінює це як «напад на свій суверенітет».

И? Обьявят войну?

Или будут и дальше гадить по мелочи
Xenon
 
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