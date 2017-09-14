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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:40
Shaman написав:
максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.
а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов
Амністія - скоріше мінімум.
Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться".
Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном?
Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.
Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.
І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...
Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там...
Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 11 бер, 2025 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:41
Shaman написав:
кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають
А я думав ти напишеш, що обійдешся без мене і давно ждав що звільниться теленька вакансія.
Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Поки карти лягають так, що рвати не треба, поїду з комфортом
Церква там де вірні, а не там де храм. Тим більше, що храми ви оскверняєте.
" Де 2 чи 3 зберуться в імя Моє, там і Я серед них."
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:47
Постачання нафти з рф до Угорщини призупинено нібито після атаки дрона ЗСУ на нафтопровід «Дружба», – Сійярто.
Угорщина розцінює це як «напад на свій суверенітет».
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:48
yama написав:
Постачання нафти з рф до Угорщини призупинено нібито після атаки дрона ЗСУ на нафтопровід «Дружба», – Сійярто.
Угорщина розцінює це як «напад на свій суверенітет».
И? Обьявят войну?
Или будут и дальше гадить по мелочи
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:52
_Mykola_ написав: Shaman написав:
кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають
Ну вийде з Українського громадянства..
вийти з Українського громадянства можна тільки указом презедента України , по деякій інформації такі укази Зеленський не підписує вже більше року, навіть для жінок які мають ПЖМ в США
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:55
_Mykola_ написав:
Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок?
Вважаю, що не повинно бути, тому що це ставить виїхавших у нерівні умови з тими, хто залишився. Виходить так, що біженці сиділи на халяві у безпеці та ще й мають за це отримати плюшки від України, якщо повернуться. А такі самі люди, які залишилися, щоб не втратити роботу, працювали, сиділи під обстрілами, підтримували країну, витрачаючи гроші до її бюджету - плюшки не отримають.
ПС. На жаль, ведуться розмови про залучення працівників з Бангладешу та Гази. Загальна кількість понад 2 млн. осіб ((
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:55
Banderlog написав:
А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Шутки шутками, а такие дела келейно делаются, с моей точки зрения.
Удачи..
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:57
холява написав:
коли вже вас у ЗСУ ?
ніколи , або ЗСУ-СЗЧ-придністровья-Молодова
Востаннє редагувалось yama
в Вів 11 бер, 2025 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:59
ЛАД написав: Banderlog написав:
..........
конфлікт поколінь...
з патріотичнонастроєної молоді майдану гідності, даж була на прибиранні майдану...
З мерії в інтересах революції експропріювала віник і мела цілий день до кривавих мозолів.
Я за безплатно революцію робити нє согласєн, іще можу поняти страсть до розрушенья, но щоб я іще після того і прибирав за собою...
Вічно от цих ідєйних пасіонаріїв одні проблеми. Воно якось можно тримати в рамках поки я дома,
но договорюватись про щось з жінкою це те саме, що договорюватись з котом.
То так.
З жінками буває складно. А якщо ще з ідейними...
Проте сьогодні майдан мести начебто не треба. Могла б так само жити зараз у Празі.
Чи занадто молода, жизни ещё не знает?
До Лісабону самі поїдете?
молода, но є люди які ніколи не стають дорослими).
Я перспективи на продовження війни не бачу...
да, сам, на перших порах. Думаю до осені точно малим нічого там робити, та і не розказував нічого, воно лишнє...
Це все лірика.
Підіждем шо там буде мутить трамп, кажуть залізні копита стучать все голосніше
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:02
fler написав: _Mykola_ написав:
Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок?
Вважаю, що не повинно бути, тому що це ставить виїхавших у нерівні умови з тими, хто залишився. Виходить так, що біженці сиділи на халяві у безпеці та ще й мають за це отримати плюшки від України, якщо повернуться. А такі самі люди, які залишилися, щоб не втратити роботу, працювали, сиділи під обстрілами, підтримували країну, витрачаючи гроші до її бюджету - плюшки не отримають.
ПС. На жаль, ведуться розмови про залучення працівників з Бангладешу та Гази. Загальна кількість понад 2 млн. осіб ((
тим кого не випустили мають доплатити за незаконне позбавлення свободи пересування та втрачену вигоду (хоча би ті ж хантеровські 500 ойро щомісяця)
Успіх написав:
Це з ряду - "з Філіпін філіпінка приїде до Флая"😁
за філіпінку теж компенсація (флер не пропонувати)
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