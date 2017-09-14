Додано: Вів 11 бер, 2025 17:34

ЛАД настільки заморочений на своєму праві не вивчати українську, що з ним не обговориш реальні питання.

в обязательном порядке

це зміна суспільного строю - при владі має бути умовний Яник чи Медведчук, й ніяких вільних виборів

Київ, як колиска Раші. бо якщо Київ це інша держава, то вся історія Раші починається з Золотої орди

й так ти за своїм атеїзмом чомусь ховаєшся від питання, чому українці не мають права на свою церкву - ПЦУ чи УГКЦ? чому не на часі? а на часі всі мають молитися в РПЦ

Опять мне посоветовали открыть 2 ваши поста.Не понимаю, райкомов уже давно нет, самой партии тоже, а инструкторы райкомов по идеологии всё ещё остались. Вы, вроде, по возрасту ту школу пройти не могли, но тем не менее методы и уровень именно тот - ложь и отсутствие логики, непоследовательность даже в словах. О мыслях речи нет, т.к. нет мыслей, только вложенные в голову лозунги.1.Мені не потрібно "вивчати українську", я - її і так знаю. Може не так гарно як ті, для кого вона рідна і хто нею навчався в школі і постійно користувався, проте досить добре. І я ніколи не казав, що громадянин України не повинен її знати.И, кстати, в "проклятом совке" на физфаке универа студенты, приехавшие из РФ учили украинскийна 1 курсе. И в конце писали диктант - не помню, это был экзамен или дифференцированный зачёт. Я ещё ходил писал диктант за товарища и думал, какие бы сделать ошибки, чтобы не выглядело неправдоподобно, но, с другой стороны, чтобы не переборщить.И опять же вы непоследовательны. Вы, вроде согласились, что ради мира можно пойти на уступки по государственному языку и церкви (цитату искать не буду, без поиска это сложно). Но опять пишите: "знищення українців - це тотальне русифікація". Прада, почему-то за 300 лет "тотальної русифікації" не знищили.2.Личность президента не имеет никакого отношения к "зміні суспільного строю". В результате Майдана никакой "суспільний строй" не менялся.3. Вы плохо знаете историю. "розвинутися можуть лише ДЕМОКРАТИЧНІ країни - це реалії, автократії деградують" - это не так. Ошибочны обе части утверждения.4.- никакой логики. Византия была "інша держава", но вполне считалась наследницей Римской империи.Да, история именно России начинается, пожалуй, даже не "з Золотої орди", а позже, после освобождения от власти Золотой Орды. Но история Галицкого княжества, а позже королевства имеет столько же отношения к Киевской Руси, сколько и история Московского княжества.5.Мають право.И УКГЦ существовала давно.Простоне должно в это вмешиваться. Это не его вопрос. Если вы не забыли, церковь у нас отделена от государства. Или, может, ещё установим государственную религию?P.s. К вопросу о языке. Вы не обратили внимание, что и мой и ваш пост на эту тему удалены или отредактированы? Т.е. модераторы наконец поняли, что ни к чему хорошему такие разговоры не ведут. Может и вы наконец поймёте и не будете начинать их снова и снова.P.p.s. И с какой радости вы перешли на ты? Я что-то не припоминаю, чтобы мы встречались в Харькове и пили на брудершафт.P.p.p.s. Можете дальше писать любую пургу. Ваши посты даже по советам открывать не буду.