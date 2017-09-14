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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13176131771317813179>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:
  холява написав:коли вже вас у ЗСУ ?
ніколи , або ЗСУ-СЗЧ-молодова


2 штрихи:
1. Пан Яма хотів вступити в нацполіцію, не взяли.
2. Пан Яма і не тільки дивувались, коли в Бердянськах з Мелітополями співробітники поліції не чинили опору, а навпаки перейшли на бік ворога.

флер не пропонувати


Так, трюфелєй і Пармезану у тебе для неї нема.
А от Ночкіна можна. Схожі гастрономічні вподобання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:32

почему он нам такое не предлагает? мир парадоксов
«Стати 51-м штатом США» — так Трамп запропонував Канаді врегулювати питання взаємних мит

При цьому пообіцяв, що дозволить Канаді зберегти свій гімн, але вже як штат «найбільшої американської нації».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:34

  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:34

Shaman
Опять мне посоветовали открыть 2 ваши поста.
Не понимаю, райкомов уже давно нет, самой партии тоже, а инструкторы райкомов по идеологии всё ещё остались. Вы, вроде, по возрасту ту школу пройти не могли, но тем не менее методы и уровень именно тот - ложь и отсутствие логики, непоследовательность даже в словах. О мыслях речи нет, т.к. нет мыслей, только вложенные в голову лозунги.
1.
ЛАД настільки заморочений на своєму праві не вивчати українську, що з ним не обговориш реальні питання.
Мені не потрібно "вивчати українську", я - її і так знаю. Може не так гарно як ті, для кого вона рідна і хто нею навчався в школі і постійно користувався, проте досить добре. І я ніколи не казав, що громадянин України не повинен її знати.
И, кстати, в "проклятом совке" на физфаке универа студенты, приехавшие из РФ учили украинский в обязательном порядке на 1 курсе. И в конце писали диктант - не помню, это был экзамен или дифференцированный зачёт. Я ещё ходил писал диктант за товарища и думал, какие бы сделать ошибки, чтобы не выглядело неправдоподобно, но, с другой стороны, чтобы не переборщить. :)
И опять же вы непоследовательны. Вы, вроде согласились, что ради мира можно пойти на уступки по государственному языку и церкви (цитату искать не буду, без поиска это сложно). Но опять пишите: "знищення українців - це тотальне русифікація". Прада, почему-то за 300 лет "тотальної русифікації" не знищили.
2.
це зміна суспільного строю - при владі має бути умовний Яник чи Медведчук, й ніяких вільних виборів
Личность президента не имеет никакого отношения к "зміні суспільного строю". В результате Майдана никакой "суспільний строй" не менялся.
3. Вы плохо знаете историю. "розвинутися можуть лише ДЕМОКРАТИЧНІ країни - це реалії, автократії деградують" - это не так. Ошибочны обе части утверждения.
4.
Київ, як колиска Раші. бо якщо Київ це інша держава, то вся історія Раші починається з Золотої орди
- никакой логики. Византия была "інша держава", но вполне считалась наследницей Римской империи.
Да, история именно России начинается, пожалуй, даже не "з Золотої орди", а позже, после освобождения от власти Золотой Орды. Но история Галицкого княжества, а позже королевства имеет столько же отношения к Киевской Руси, сколько и история Московского княжества.
5.
й так ти за своїм атеїзмом чомусь ховаєшся від питання, чому українці не мають права на свою церкву - ПЦУ чи УГКЦ? чому не на часі? а на часі всі мають молитися в РПЦ
Мають право.
И УКГЦ существовала давно.
Просто государство не должно в это вмешиваться. Это не его вопрос. Если вы не забыли, церковь у нас отделена от государства. Или, может, ещё установим государственную религию?

P.s. К вопросу о языке. Вы не обратили внимание, что и мой и ваш пост на эту тему удалены или отредактированы? Т.е. модераторы наконец поняли, что ни к чему хорошему такие разговоры не ведут. Может и вы наконец поймёте и не будете начинать их снова и снова.
P.p.s. И с какой радости вы перешли на ты? Я что-то не припоминаю, чтобы мы встречались в Харькове и пили на брудершафт.
P.p.p.s. Можете дальше писать любую пургу. Ваши посты даже по советам открывать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 11 бер, 2025 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:39

  yama написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:

Ну вийде з Українського громадянства..

вийти з Українського громадянства можна тільки указом презедента України , по деякій інформації такі укази Зеленський не підписує вже більше року, навіть для жінок які мають ПЖМ в США
Ну так будут жить с українським громадянством. Оно им мешает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:42

  fler написав:
  _Mykola_ написав:Чи Ви дійсно вважаєте що не буде спроб повернути хоча б частину українців пропонуванням плюшок і печеньок? :roll:

Вважаю, що не повинно бути, тому що це ставить виїхавших у нерівні умови з тими, хто залишився. Виходить так, що біженці сиділи на халяві у безпеці та ще й мають за це отримати плюшки від України, якщо повернуться. А такі самі люди, які залишилися, щоб не втратити роботу, працювали, сиділи під обстрілами, підтримували країну, витрачаючи гроші до її бюджету - плюшки не отримають.

ПС. На жаль, ведуться розмови про залучення працівників з Бангладешу та Гази. Загальна кількість понад 2 млн. осіб (( :shock:

А им "плюшки" давать не надо будет?
Обеспечивать работой, где-то расселять?
Так, может, лучше нашим?
А справедливость... Ждите Царства Божия на Земле.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:44

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец

Почему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:52

Сзч - там горілочка тече!©)))

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец

Та ще він передумає :wink:

Вдома так весело не покидаєш сосисками за чужими псами і котами :mrgreen:
Хіба може за дружиною... :lol:
Рольові ігри :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:52

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец


У нас всех билет в один конец, просто мы не можем избавиться от иллюзий.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:54

  Господар Вельзевула написав:У нас всех билет в один конец, просто мы не можем избавиться от иллюзий.
слишком широко.
Wirująświatła
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