RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13176131771317813179

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:56

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец

У нас всех билет в один конец, просто мы не можем избавиться от иллюзий.

особисто в тебе буде до справжнього володаря мух. :D
там й з'ясуєте, хто кому господар :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:56

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки (https://t.me/astrapress/76232) БПЛА на Подмосковье. Он прибыл в Москву 11 марта и провел встречу с Лавровым

Песков уже обвинил Феридуна Синирлиоглу в том, что ОБСЕ ничего не сделала, чтобы предотвратить нападение РФ на Украину.

https://t.me/astrapress/76299
генсек проглотил и согласился
В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров

Первый раунд переговоров между США и Украиной в Джидде завершился. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

когда кто то крикнул "обед"
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 18:16, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:02

  ЛАД написав:Shaman
Опять мне посоветовали открыть 2 ваши поста.
Не понимаю, райкомов уже давно нет, самой партии тоже, а инструкторы райкомов по идеологии всё ещё остались. Вы, вроде, по возрасту ту школу пройти не могли, но тем не менее методы и уровень именно тот - ложь и отсутствие логики, непоследовательность даже в словах. О мыслях речи нет, т.к. нет мыслей, только вложенные в голову лозунги.

немає поки часу розбирати твою простиню. але коли тебе навчили, що можна так безпідставно звинувачувати у брехні? радянська школа

ти жодного разу не спіймав мене на брехні (бо не бачу сенсу брехати в цих питаннях), але так нахабно звинувачуєш... спочатку знайди, де я збрехав, а потім дозволяй собі.

тому я можу дозволити спілкуватися на ти, але не оббріхую. а ти навпаки - "мене лише на Ви", але брешеш, як дихаєш, а дихаєш дуже часто :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:11

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.

а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов 8)

Амністія - скоріше мінімум.
Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". :lol:
Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном?
Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.

Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.

І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...

Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там...
Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі. :lol:

сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:18

  Banderlog написав: ..........
Це все лірика.
Підіждем шо там буде мутить трамп, кажуть залізні копита стучать все голосніше :lol:
Верный подход.
Как говорят - человек предполагает, а бог располагает. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33461
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:21

ЛАД вы не верите в Бога.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 13176131771317813179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263665
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 910714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3780)
11.03.2025 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.