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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131771317813179131801318113182>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:56

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
это билет в один конец

У нас всех билет в один конец, просто мы не можем избавиться от иллюзий.

особисто в тебе буде до справжнього володаря мух. :D
там й з'ясуєте, хто кому господар :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:56

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки (https://t.me/astrapress/76232) БПЛА на Подмосковье. Он прибыл в Москву 11 марта и провел встречу с Лавровым

Песков уже обвинил Феридуна Синирлиоглу в том, что ОБСЕ ничего не сделала, чтобы предотвратить нападение РФ на Украину.

https://t.me/astrapress/76299
генсек проглотил и согласился
В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров

Первый раунд переговоров между США и Украиной в Джидде завершился. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

когда кто то крикнул "обед"
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 18:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:02

  ЛАД написав:Shaman
Опять мне посоветовали открыть 2 ваши поста.
Не понимаю, райкомов уже давно нет, самой партии тоже, а инструкторы райкомов по идеологии всё ещё остались. Вы, вроде, по возрасту ту школу пройти не могли, но тем не менее методы и уровень именно тот - ложь и отсутствие логики, непоследовательность даже в словах. О мыслях речи нет, т.к. нет мыслей, только вложенные в голову лозунги.

немає поки часу розбирати твою простиню. але коли тебе навчили, що можна так безпідставно звинувачувати у брехні? радянська школа

ти жодного разу не спіймав мене на брехні (бо не бачу сенсу брехати в цих питаннях), але так нахабно звинувачуєш... спочатку знайди, де я збрехав, а потім дозволяй собі.

тому я можу дозволити спілкуватися на ти, але не оббріхую. а ти навпаки - "мене лише на Ви", але брешеш, як дихаєш, а дихаєш дуже часто :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:11

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.

а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов 8)

Амністія - скоріше мінімум.
Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". :lol:
Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном?
Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.

Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.

І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...

Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там...
Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі. :lol:

сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:18

  Banderlog написав: ..........
Це все лірика.
Підіждем шо там буде мутить трамп, кажуть залізні копита стучать все голосніше :lol:
Верный подход.
Как говорят - человек предполагает, а бог располагает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:21

ЛАД вы не верите в Бога.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:29

  Wirująświatła написав:ЛАД вы не верите в Бога.
Не верю.
Но поговорка верна.
Так что насчёт билета в один конец? Почему?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:31

  Shaman написав:Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:34

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы не верите в Бога.
Не верю.
Но поговорка верна.
Так что насчёт билета в один конец? Почему?

Идти в СЗЧ можно только в случае действительно невозврата в Украину. Ну или ставить на то, что все перевернется с ног на голову: «герои» - это преступники-против мышебраитев выступили. А СЗЧ - правильно и своевременно сориентировалось. В такой расклад я не верю. А потому в Украине это клеймо навсегда. Ну а в Эвропе - там наверное без разницы.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:34

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы не верите в Бога.
Не верю.
Но поговорка верна.
Так что насчёт билета в один конец? Почему?

если речь шла о сзч (бандерлог не уточнял что именно должно произойти после Пасхи) то при легальном пересечении границы могут возникнуть проблемы. Разве что его 2й паспорт на другую фамилию. У моего друга (ухылянт) кипрский паспорт, но выезжать он не рискует, всё имущество здесь и в случае чего могут цапнуть. С Богом определитесь, если поговорка верна значит он таки существует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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