ЛАД написав:Shaman Опять мне посоветовали открыть 2 ваши поста. Не понимаю, райкомов уже давно нет, самой партии тоже, а инструкторы райкомов по идеологии всё ещё остались. Вы, вроде, по возрасту ту школу пройти не могли, но тем не менее методы и уровень именно тот - ложь и отсутствие логики, непоследовательность даже в словах. О мыслях речи нет, т.к. нет мыслей, только вложенные в голову лозунги.
немає поки часу розбирати твою простиню. але коли тебе навчили, що можна так безпідставно звинувачувати у брехні? радянська школа
ти жодного разу не спіймав мене на брехні (бо не бачу сенсу брехати в цих питаннях), але так нахабно звинувачуєш... спочатку знайди, де я збрехав, а потім дозволяй собі.
тому я можу дозволити спілкуватися на ти, але не оббріхую. а ти навпаки - "мене лише на Ви", але брешеш, як дихаєш, а дихаєш дуже часто
Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.
а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов
Амністія - скоріше мінімум. Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном? Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.
Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.
І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...
Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там... Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі.
сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman написав:Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.
Не верю. Но поговорка верна. Так что насчёт билета в один конец? Почему?
Идти в СЗЧ можно только в случае действительно невозврата в Украину. Ну или ставить на то, что все перевернется с ног на голову: «герои» - это преступники-против мышебраитев выступили. А СЗЧ - правильно и своевременно сориентировалось. В такой расклад я не верю. А потому в Украине это клеймо навсегда. Ну а в Эвропе - там наверное без разницы.
Не верю. Но поговорка верна. Так что насчёт билета в один конец? Почему?
если речь шла о сзч (бандерлог не уточнял что именно должно произойти после Пасхи) то при легальном пересечении границы могут возникнуть проблемы. Разве что его 2й паспорт на другую фамилию. У моего друга (ухылянт) кипрский паспорт, но выезжать он не рискует, всё имущество здесь и в случае чего могут цапнуть. С Богом определитесь, если поговорка верна значит он таки существует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.