Додано: Вів 11 бер, 2025 19:07

ЛАД написав: АндрейМ написав: Shaman написав: Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються. Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.

Стоит уточнить.

Из беженцев где-то треть детей. Им не срочно сдавать на В2, успеют ещё, когда потребуется. Чем дольше они там живут и учатся в школе, общаются с одноклассниками, тем легче потом сдать. Ещё достаточно много пенсионеров, которым это не сильно нужно. Они там работать не будут, а какой-то социал им платить будут всё равно и без В2 и даже В1.

Так что 50% "не подужали" это слишком сильное высказывание. Стоит уточнить.Из беженцев где-то треть детей. Им не срочно сдавать на В2, успеют ещё, когда потребуется. Чем дольше они там живут и учатся в школе, общаются с одноклассниками, тем легче потом сдать. Ещё достаточно много пенсионеров, которым это не сильно нужно. Они там работать не будут, а какой-то социал им платить будут всё равно и без В2 и даже В1.Так что 50%это слишком сильное высказывание.

тоді давайте й про ці категорії поговоримо. діти - все добре, В2 коли виростуть, здадуть. а вчитися їм вже зараз. й виявляється, що в ЗВО можна потрапити лише через гімназії - яких не так багато, й з яких відраховують на раз-два. можна через абітур (ще один додатковий рік навчання) після гештамп (чи як там) шулле. а хауп шуле випускає як наше ПТУ - щоб стояти на конвейрі. теж така собі перспектива. тобто й після школи треба напрягтися, щоб отримати непогану роботу. а в нас жаліються, що погано вчаться у нас - ви гадаєте на іноземній мові легше?пенсіонери - так, будуть жити на соціалі. де - десь поруч з сирійцями та іншими арабами? гадаєте, дуже їм сподобається. в моїх знайомих батьки-пенсіонери або не поїхали, або є випадок, що рік там пробули та повернулись. вчити мову в 60+ просто не хочуть. й який там пенсійний вік - 68 років?так щодавайте повну інфо, а не вибірково"хорошо там, где нас нет..."