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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1317813179131801318113182>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:37

Да, ещё очень интересно, как тут некоторые наскатали губу на якобы выделенные нам 150 млрд. от ЕС.
Откуда это взяли? Из наших СМИ или блогеров?
Другий крок — створення спеціального інструменту на 150 млрд євро, який дозволить державам отримувати позики на закупівлю систем ППО, артилерії, ракет, дронів та іншого військового обладнання. Частина цієї зброї буде негайно спрямована в Україну.
https://vikna.tv/dlia-tebe/novyny-ukrayiny/yevropa-posylyuye-oboronu-800-mlrd-yevro-na-bezpeku-yes-ta-ukrayiny/.
И не очень понятно, что такое "негайно".
Если бы возможно было бы убивать россиян, забрасывая их евро, то было бы значительно проще. Однако надо эти деньги превратить в оружие. Когда мы говорим о заказе даже дополнительного вооружения, то до передачи первой весомой партии надо ждать от 6 до 18 месяцев, в зависимости от того, о каком вооружении идет речь,
– отметил Катков.
https://24tv.ua/ru/ursula-fon-der-ljajen-predstavila-plan-perevooruzhenija-evropy_n2768822
Чтобы не было вопросов, Олег Катков - главный редактор Defence Express.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:39

шел 4й год войны а они додумались сделать ВЛК анонимным
До листопада ВЛК стане анонімною — лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають - старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу Рівненської ОДА.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:
:lol:
А я думав ти напишеш, що обійдешся без мене і давно ждав що звільниться теленька вакансія.
Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Поки карти лягають так, що рвати не треба, поїду з комфортом 8)
Церква там де вірні, а не там де храм. Тим більше, що храми ви оскверняєте.
" Де 2 чи 3 зберуться в імя Моє, там і Я серед них."


...не обійдемось без тебе і інших воїнів .
.... я знаю як важко , як все набридло , тай ще кожного дня
Але подумай , війна закінчиться , і що ти будеш робити за кордоном ?
Навіть в Румунії , де цигани будуть головніше за тебе , а поліцай завжди приймо сторону циган .
І так у будь якій країні .
Ну , вибачь , ще жінка не дуже задоволена таким рішенням .
Ще дочки .... а як зворотнє потім їхати , три рочкі на війні і вертатися з СЗЧ ?

Сцепи щелепи і трохи зачекай .
І про Бога .
Він тебе оберігає , не зли НЕВБЛАГАННОГО
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:49

  Hotab написав:.............
Идти в СЗЧ можно только в случае действительно невозврата в Украину. Ну или ставить на то, что все перевернется с ног на голову: «герои» - это преступники-против мышебраитев выступили. А СЗЧ - правильно и своевременно сориентировалось. В такой расклад я не верю. А потому в Украине это клеймо навсегда. Ну а в Эвропе - там наверное без разницы.
Тоже не верю.
Но не обязательно всё должно перевернуться. Если верны те цифры, которые озвучивают, то СЗЧ ничем не грозит - их слишком много. И даже сегодня не заметно, чтобы их сильно преследовали.
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы не верите в Бога.
Не верю.
Но поговорка верна.
Так что насчёт билета в один конец? Почему?

если речь шла о сзч (бандерлог не уточнял что именно должно произойти после Пасхи) то при легальном пересечении границы могут возникнуть проблемы.
Писали, вроде, что военнослужащие имеют право на отдых за границей. Не помню кто, но писали даже о конкретных примерах из их части.
С Богом определитесь, если поговорка верна значит он таки существует.
Не обязательно.
Бог богом, а поговорка сама по себе. Под богом можно подразумевать "судьбу" (в кот. тоже не верю :) ) и ещё много чего, по желанию. А в общем, случайные обстоятельства, не зависящие от человека.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:50

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:ЛАД вы не верите в Бога.
Не верю.
Но поговорка верна.
Так что насчёт билета в один конец? Почему?

если речь шла о сзч (бандерлог не уточнял что именно должно произойти после Пасхи) то при легальном пересечении границы могут возникнуть проблемы. Разве что его 2й паспорт на другую фамилию. У моего друга (ухылянт) кипрский паспорт, но выезжать он не рискует, всё имущество здесь и в случае чего могут цапнуть. С Богом определитесь, если поговорка верна значит он таки существует.

ви якось неуважно читаєте :oops:

Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:55

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.

теж неуважно читаєте. :D в Україні ці люди працювали в офісі, а для виробництва не потрібно здавати сертифікат на знання мови, а достатньо навичок зварювання. та й житло у багатьох є.

якщо зробити опитування про довжину одного органу, теж здивуєтесь результатам. :D а реалії побачимо, коли почнуть відміняти допомогу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:57

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.

Стоит уточнить.
Из беженцев где-то треть детей. Им не срочно сдавать на В2, успеют ещё, когда потребуется. Чем дольше они там живут и учатся в школе, общаются с одноклассниками, тем легче потом сдать. Ещё достаточно много пенсионеров, которым это не сильно нужно. Они там работать не будут, а какой-то социал им платить будут всё равно и без В2 и даже В1.
Так что 50% "не подужали" это слишком сильное высказывание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:57

  Shaman написав:ви якось неуважно читаєте
заканчиваем обсуждение личных дел Banderlog. Жалею и каюсь что начал. Как он сам решит так и будет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:02

Так самовільно, чи ні?))

  Shaman написав:Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...

До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:07

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

Цікаво, а чим усі ці люди займались в Україні? Теж розкладали товар у супермаркетах за набагато меншу платню? Кожне нове опитування українців в ЄС показує, що все більше людей нікуди повертатися не збираються.

Стоит уточнить.
Из беженцев где-то треть детей. Им не срочно сдавать на В2, успеют ещё, когда потребуется. Чем дольше они там живут и учатся в школе, общаются с одноклассниками, тем легче потом сдать. Ещё достаточно много пенсионеров, которым это не сильно нужно. Они там работать не будут, а какой-то социал им платить будут всё равно и без В2 и даже В1.
Так что 50% "не подужали" это слишком сильное высказывание.

тоді давайте й про ці категорії поговоримо. діти - все добре, В2 коли виростуть, здадуть. а вчитися їм вже зараз. й виявляється, що в ЗВО можна потрапити лише через гімназії - яких не так багато, й з яких відраховують на раз-два. можна через абітур (ще один додатковий рік навчання) після гештамп (чи як там) шулле. а хауп шуле випускає як наше ПТУ - щоб стояти на конвейрі. теж така собі перспектива. тобто й після школи треба напрягтися, щоб отримати непогану роботу. а в нас жаліються, що погано вчаться у нас - ви гадаєте на іноземній мові легше? ;)

пенсіонери - так, будуть жити на соціалі. де - десь поруч з сирійцями та іншими арабами? гадаєте, дуже їм сподобається. в моїх знайомих батьки-пенсіонери або не поїхали, або є випадок, що рік там пробули та повернулись. вчити мову в 60+ просто не хочуть. й який там пенсійний вік - 68 років?

так що ЛАД давайте повну інфо, а не вибірково :D

"хорошо там, где нас нет..."
Shaman
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