The New York Times: Переговоры Украины и США начались, но разногласия сохраняются.

Американские и украинские представители встречаются в Саудовской Аравии, но Соединенные Штаты, Украина и Россия видят совершенно разные пути к миру.



▪️В Саудовской Аравии состоялась первая встреча украинских и американских официальных лиц на высоком уровне после перепалки между их президентами в Овальном кабинете.



▪️Но Соединенные Штаты, Украина и Россия, похоже, имеют совершенно разные представления о том, как должно выглядеть любое прекращение огня. И вот во вторник —- через несколько часов после того, как Украина и Россия нанесли смертоносные удары по территории друг друга, — две из трех сторон предприняли шаг, чтобы попытаться устранить эти разногласия.



▪️В конференц-зале отеля Ritz-Carlton в городе Джидда госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц встретились с делегацией из Киева во главе с Андреем Ермаком, главой администрации президента Украины, министром иностранных дел Андреем Сибихой и министром обороны Рустемом Умеровым.



▪️«Мы хотим провести очень конструктивный, глубокий, дружеский, партнерский разговор», — сказал Ермак перед началом переговоров.



▪️Выйдя на перерыв после более чем двухчасовых переговоров, Уолтц сказал: «Мы приближаемся к цели». Он не сообщил дальнейших подробностей.



▪️Украина предложила немедленно прекратить воздушные и морские удары, но хочет получить гарантии безопасности, прежде чем ее пехота сложит оружие.



▪️Соединенные Штаты настаивают на немедленном и всеобъемлющем прекращении огня. А Россия, не принимая участия в переговорах, дала понять, что рассчитывает на собственные уступки.



▪️Если украинское предложение о прекращении воздушных и морских ударов будет принято, это приведет к первому за три года военного конфликта согласованному сокращению масштабов боевых действий, но администрация Трампа дала понять, что хочет большего.



▪️Украина предложила безоговорочное перемирие в отношении ударов дальнего радиуса действия в качестве меры укрепления доверия и продолжения переговоров о более полном прекращении огня.



▪️Рубио заявил, что в рамках любого мирного соглашения Украине придется пойти на уступки в отношении территории, которую Россия захватила с 2014 года.



▪️«Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, - это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и русские должны пойти на трудные шаги, чтобы закончить этот конфликт или, по крайней мере, приостановить его в какой-то мере», — заявил Рубио журналистам.



▪️Ермак, глава администрации президента Украины, заявил перед началом переговоров, что его делегация «очень открыта» для любого диалога, который приведет к урегулированию, но отметил важность гарантий безопасности — вопроса, который стал спорным в переговорах с Соединенными Штатами.



▪️Это первые личные переговоры на высоком уровне между Соединенными Штатами и Украиной с тех пор, как 28 февраля встреча в Белом доме между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским закончилась ссорой и оскорблениями. «Вы уже достаточно наговорили», — сказал Трамп Зеленскому в один из моментов. «Вы не победите», — резюмировал он.



▪️С тех пор Зеленский старается сгладить отношения с Трампом, а украинские чиновники осторожно формулируют свои предложения. В выходные французские и британские чиновники инструктировали украинскую делегацию о том, как разговаривать с американцами, сообщил один из украинских чиновников в составе делегации.



▪️Украина выступает за перемирие на море и в воздухе, сказал один из чиновников. «Мы не знаем, готовы ли русские к любым шагам к миру», — заявил он, добавив, что украинцы спросят, есть ли у американцев, которые общаются с русскими отдельно, представление о позиции Москвы.



▪️Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что сейчас «невозможно говорить о позициях» и что Россия ожидает, что американская сторона проинформирует Москву о результатах переговоров с Украиной. Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Россию в ближайшие дни.



▪️Зеленский предложил частичное прекращение огня на прошлой неделе при поддержке президента Франции Эмманюэля Макрона. Россия не дала прямого ответа.



▪️Президент Украины также призвал к обмену военнопленными по принципу «всех на всех», что является традиционной мерой укрепления доверия на мирных переговорах.



▪️Предложения, которые Украина привезла в Джидду, являются самыми подробными на сегодняшний день. Взамен она требует от Соединенных Штатов немедленных действий: возобновления американской военной помощи и обмена разведывательными данными, приостановленного после фиаско в Овальном кабинете.



▪️Прекращение разведки уже нанесло ущерб солдатам в бою, особенно в Курской области России, где российские солдаты, которым помогают бойцы из Северной Кореи, быстро продвигаются вперед, по словам украинских командиров на местах.



▪️Несколько иная картина наблюдается в последнее время на востоке Украины, где киевские войска затормозили российское наступление и отвоевали небольшие участки земли. С начала месяца Россия захватила лишь пять квадратных миль украинской территории





▪️Рубио отказался обрисовать потенциальное соглашение, но дал понять, что уступки будут иметь решающее значение. Он сказал, что важно узнать, на какие уступки готова пойти Россия. «Мы не знаем, насколько далеко друг от друга они находятся», — сказал он.



▪️«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует», — сказал Рубио. Неясно, будет ли предложение воздушного и морского перемирия, сопровождаемое соглашением о разделе доходов от добычи полезных ископаемых на Украине с Соединенными Штатами, достаточным, чтобы Трамп возобновил обмен разведданными и возобновил поставки оружия.



▪️Для Украины переговоры представляют собой обескураживающую проблему адаптации к союзнику, который теперь занимает позицию ее врага. И Россия, и администрация Трампа ставят под сомнение легитимность Зеленского и обвиняют Украину в развязывании войны.



▪️Соединенные Штаты также не поддержали идею о роли европейских миротворцев в Украине в условиях прекращения огня — эту перспективу, как ожидается, высшие военные чиновники обсудят в Париже во вторник, пока идут переговоры в Джидде.



▪️Более широкие цели Украины на переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить воздействие на ее военные действия геополитического разворота Америки в сторону России при Трампе. По словам аналитиков и бывших украинских чиновников, это позволит европейским странам выиграть время для наращивания помощи.



▪️«Проблема в том, что Путин и Трамп находятся в равных условиях», — подчеркивает аналитик по Украине в лондонском исследовательском институте Chatham House Орыся Луцевич. «Зеленский ничего не может сделать. Украина готова идти на компромисс, но не капитулировать. Я не вижу, чтобы лидер Украины хотел быть дружественным Трампу и Путину», — добавил он.



▪️По словам Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины, Украина вряд ли пойдет на уступки, настаивая на создании механизма принуждения к прекращению огня. По его словам, у России больше возможностей восстановить свою армию после любой паузы в боевых действиях.



▪️«Если у нас ничего не будет, а Россия будет наращивать свои силы, то через год они будут готовы нанести новый удар», — сказал Загороднюк в телефонном интервью.

