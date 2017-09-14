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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13179131801318113182

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:38

Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...


Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі :D ) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:44

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...


Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі :D ) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
Обережніше на сходах вниз, можна суглоби убить.
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:50

  Успіх написав:
  Shaman написав:Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...

До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!

CНвЧ - самовільне неповернення в частину
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:51

Faceless

А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))


Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна…
На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:52

"Льод тронулса, господа прісяжниє"©))

  Shaman написав:в ВСП треба звернутися
  Hotab написав:Це просто пздц! Що в частині робили замполіти, юристи, командири безпосередні. Чи може вони розказували, але ж памʼяті як у інфузорії.
СЗЧ - це також і не прибуття з відпустки, відрядження, лікування, не прибуття в нову частину
  prodigy написав:скажу, що ти свою тупість і некомпітентність в кожному дописі виказуєш
Шановні НЕвоюючі і трошки воюючі в глибокому тилу😁
Це все зрозуміло, що і за це можуть дати - від 3х до 10ти :lol:
Питання в іншому - давайте НЕ називати все підряд СЗЧ!
А то НЕ компетентність - саме у вас у всіх проявляється! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:55

Ну от - не так, а так!©))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...

До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!

CНвЧ - самовільне неповернення в частину
Ну от - Флай і то тверезіше дивитися на речі!
👍
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