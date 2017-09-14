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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131801318113182131831318413185>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:38

Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...


Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі :D ) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:44

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...


Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі :D ) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
Обережніше на сходах вниз, можна суглоби убить.
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:50

  Успіх написав:
  Shaman написав:Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...

До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!

CНвЧ - самовільне неповернення в частину
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:51

Faceless

А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))


Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна…
На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:52

"Льод тронулса, господа прісяжниє"©))

  Shaman написав:в ВСП треба звернутися
  Hotab написав:Це просто пздц! Що в частині робили замполіти, юристи, командири безпосередні. Чи може вони розказували, але ж памʼяті як у інфузорії.
СЗЧ - це також і не прибуття з відпустки, відрядження, лікування, не прибуття в нову частину
  prodigy написав:скажу, що ти свою тупість і некомпітентність в кожному дописі виказуєш
Шановні НЕвоюючі і трошки воюючі в глибокому тилу😁
Це все зрозуміло, що і за це можуть дати - від 3х до 10ти :lol:
Питання в іншому - давайте НЕ називати все підряд СЗЧ!
А то НЕ компетентність - саме у вас у всіх проявляється! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:55

Ну от - не так, а так!©))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону...

До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!

CНвЧ - самовільне неповернення в частину
Ну от - Флай і то тверезіше дивитися на речі!
👍
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:56

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless

А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))


Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна…
На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
Ні, не про падіння мова. За швидкого спуску навантаження на суглоби куди більше ніж при бігу по рівній поверхні, ви буквально всією вагою "плюхаєтесь" на них.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки? :lol:
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?! :mrgreen:

Що скажете на таке, панове?

Бо таких випадків знаю декілька!

CНвЧ - самовільне неповернення в частину
Ну от - Флай і то тверезіше дивитися на речі!
👍

СДЗК - самовійльний догляд за кицею
зі: тверезий як шкло
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 бер, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02

Зрозуміло. Діагноз - нездатний до навчання.
Якщо за 3 роки статтю 407 ККУ не відкрив, то сподіватись на просвітлення нема сенсу.
Хто тут казав «в офісі за 20 кгрн можна з 9-18 з обідом ..».
Кому можна??? Солдат - це зірковий час для такої публіки. Бо підалі до ровера вже не треба.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02

  Wirująświatła написав:шел 4й год войны а они додумались сделать ВЛК анонимным
До листопада ВЛК стане анонімною — лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають - старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу Рівненської ОДА.

Конечно мнение старшего сержанта о планах министерства обороны очень важно для нас ))
Даже стало интересно, что старший сержант подразумевает под анонимным ВЛК, заходишь в маске и показываешь на листочке некий номер, так номер тоже можно продать))
Тут надо разделить ВЛК для военнослужащих (после ранений, контузий, заболеваний) - это и сегодня реальное ВЛК с обследованиями и тд, которое может длится больше месяца и есть ВЛК для ТЦК - которое давно превратилось в пустую ненужную формальность, на которую тратятся государственные деньги. Возможно реформа будет заключаться в очередном этапе цифровизации, вы нажимаете кнопку в Дие или в Резерв+ - пройти ВЛК, вам сразу приходит ответ в результате синхронизации с Helsi. Жалоб там не зафиксировано - годен, зафиксирована жалоба - отсутствие одного глаза - годен до тыловых частей. Мне кажется идеально.
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