|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:38
Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...
Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі
) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14380
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:44
Hotab написав:Banderlog
а іще тут вже є бігова доріжка...
Це дуже круто. Заздрю.
А ще , коли стало бігати небезпечно, відкрив для себе маршеві сходи. Не важливо скільки є у вас прольотів , хоч 5 , хоч 30 як у мене.
50 поверхів 5*10 або 10*5 вгору і стільки ж вниз (звичайно що по черзі
) , і таке враження, що 10 км пробіг.
Памʼятаю як Фріз також жалівся на неможливість активіті колись. Зараз йому це все вже не треба, може комусь згодиться. Не знаю як я стільки років не знав про такий тренажер, який завжди поряд неважко знайти
Обережніше на сходах вниз, можна суглоби убить.
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35480
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8147 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:50
Успіх написав: Shaman написав:
Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону..
.
До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах
залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки?
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?!
Що скажете на таке, панове?
Бо таких випадків знаю декілька!
CНвЧ - самовільне неповернення в частину
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38739
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:51
Faceless
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна…
На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14380
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:52
Shaman написав:
в ВСП треба звернутися
Hotab написав:
Це просто пздц! Що в частині робили замполіти, юристи, командири безпосередні. Чи може вони розказували, але ж памʼяті як у інфузорії.
СЗЧ - це також і не прибуття з відпустки, відрядження, лікування, не прибуття в нову частину
prodigy написав:
скажу, що ти свою тупість і некомпітентність в кожному дописі виказуєш
Шановні НЕвоюючі і трошки воюючі в глибокому тилу😁
Це все зрозуміло, що і за це можуть дати - від 3х до 10ти
Питання в іншому - давайте НЕ називати все підряд СЗЧ!
А то НЕ компетентність - саме у вас у всіх проявляється!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7708
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:55
flyman написав: Успіх написав: Shaman написав:
Banderlog вам все розписав - відпустка та право виїзду за кордон. СЗЧ піде у випадку неповернення з-за кордону..
.
До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах
залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки?
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?!
Що скажете на таке, панове?
Бо таких випадків знаю декілька!
CНвЧ - самовільне неповернення в частину
Ну от - Флай і то тверезіше дивитися на речі!
👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7708
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:56
Hotab написав:Faceless
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна…
На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
Ні, не про падіння мова. За швидкого спуску навантаження на суглоби куди більше ніж при бігу по рівній поверхні, ви буквально всією вагою "плюхаєтесь" на них.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35480
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 8147 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
До речі - цікаво що...
СЗЧ - це Самовільне Залишення Частини
І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах
залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки?
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?!
Що скажете на таке, панове?
Бо таких випадків знаю декілька!
CНвЧ - самовільне неповернення в частину
Ну от - Флай і то тверезіше дивитися на речі!
👍
СДЗК - самовійльний догляд за кицею
зі: тверезий як шкло
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 11 бер, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38739
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02
Зрозуміло. Діагноз - нездатний до навчання.
Якщо за 3 роки статтю 407 ККУ не відкрив, то сподіватись на просвітлення нема сенсу.
Хто тут казав «в офісі за 20 кгрн можна з 9-18 з обідом ..».
Кому можна??? Солдат - це зірковий час для такої публіки. Бо підалі до ровера вже не треба.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 бер, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14380
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 11 бер, 2025 20:02
Wirująświatła написав:
шел 4й год войны а они додумались сделать ВЛК анонимным
До листопада ВЛК стане анонімною — лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають - старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу Рівненської ОДА.
Конечно мнение старшего сержанта о планах министерства обороны очень важно для нас ))
Даже стало интересно, что старший сержант подразумевает под анонимным ВЛК, заходишь в маске и показываешь на листочке некий номер, так номер тоже можно продать))
Тут надо разделить ВЛК для военнослужащих (после ранений, контузий, заболеваний) - это и сегодня реальное ВЛК с обследованиями и тд, которое может длится больше месяца и есть ВЛК для ТЦК - которое давно превратилось в пустую ненужную формальность, на которую тратятся государственные деньги. Возможно реформа будет заключаться в очередном этапе цифровизации, вы нажимаете кнопку в Дие или в Резерв+ - пройти ВЛК, вам сразу приходит ответ в результате синхронизации с Helsi. Жалоб там не зафиксировано - годен, зафиксирована жалоба - отсутствие одного глаза - годен до тыловых частей. Мне кажется идеально.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19474
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4793 раз.
- Подякували: 7757 раз.
-
-
Профіль
-
-
9
23
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89249
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263680
|
|
|6076
|910778
|
|