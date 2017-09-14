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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1318113182131831318413185>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:03

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:так шо справа не в сосисках.
На даний момент я не бачу перспектив війни. Лиш переговори.
Переговорні позиції не покращуються. Бездарно втрачено час.
При продовженні війни.
Наступний етап прогнозований.
Влада піде на посилення бусифікації, і надання нових повноважень нацгвардії. Но довгострокового ефекту не буде.
Мені тут казали - що мені потрібно було 2роки, щоб зробити крок до перевороту думок©😁
Дійти до таких висновків...

А Бандерлог аж після трьох років зробив крок до перевороту думок!©😁
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:10

▪️Рубио отказался обрисовать потенциальное соглашение, но дал понять, что уступки будут иметь решающее значение. Он сказал, что важно узнать, на какие уступки готова пойти Россия. «Мы не знаем, насколько далеко друг от друга они находятся», — сказал он.

▪️«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует», — сказал Рубио. Неясно, будет ли предложение воздушного и морского перемирия, сопровождаемое соглашением о разделе доходов от добычи полезных ископаемых на Украине с Соединенными Штатами, достаточным, чтобы Трамп возобновил обмен разведданными и возобновил поставки оружия.

▪️Для Украины переговоры представляют собой обескураживающую проблему адаптации к союзнику, который теперь занимает позицию ее врага. И Россия, и администрация Трампа ставят под сомнение легитимность Зеленского и обвиняют Украину в развязывании войны.

▪️Соединенные Штаты также не поддержали идею о роли европейских миротворцев в Украине в условиях прекращения огня — эту перспективу, как ожидается, высшие военные чиновники обсудят в Париже во вторник, пока идут переговоры в Джидде.

▪️Более широкие цели Украины на переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить воздействие на ее военные действия геополитического разворота Америки в сторону России при Трампе. По словам аналитиков и бывших украинских чиновников, это позволит европейским странам выиграть время для наращивания помощи.

▪️«Проблема в том, что Путин и Трамп находятся в равных условиях», — подчеркивает аналитик по Украине в лондонском исследовательском институте Chatham House Орыся Луцевич. «Зеленский ничего не может сделать. Украина готова идти на компромисс, но не капитулировать. Я не вижу, чтобы лидер Украины хотел быть дружественным Трампу и Путину», — добавил он.

▪️По словам Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины, Украина вряд ли пойдет на уступки, настаивая на создании механизма принуждения к прекращению огня. По его словам, у России больше возможностей восстановить свою армию после любой паузы в боевых действиях.

▪️«Если у нас ничего не будет, а Россия будет наращивать свои силы, то через год они будут готовы нанести новый удар», — сказал Загороднюк в телефонном интервью.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:14

скільки їх?

скільки їх?
https://www.quora.com/I-am-speaking-as-a-Westerner-and-I-am-starting-to-doubt-that-Vladimir-actually-exists-or-is-still-alive-Am-I-stupid-to-think-like-this
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:17

Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.
нетрудно посчитать каким должен быть курс доллара чтобы выровнять баланс.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
Протягом січня - лютого 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.
нетрудно посчитать каким должен быть курс доллара чтобы выровнять ьаланс.
Це тільки товари, і взагалі так воно не рахується без платіжного балансу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:22

  Успіх написав:І от як бути з умовним Бандерлогом, якщо він НЕ самовільно, а з дозволу/по документах залишив частину(бо відпустка)... а просто потім не повернеться з відпустки?
Тобто, по факту - він САМОВІЛЬНО НЕ ЗАЛИШАВ свою частину?!

Що скажете на таке, панове?

Так а что поменяется. У многих иллюзия, что СЗЧшник - это тот кто под под покровом ночи покинул свое подразделение, прополз через лесопосадку и убежал. Процентов 90 СЗЧшников - это военнослужащие не вернувшиеся из отпуска или после лечения в госпитале.
У многих в отпуске просто сносит крышу - ты там в грязи ползаешь, без выходных, под постоянными обстрелами, а тут кафе, рестораны, полно машин, солнце. Возвращаться из отпуска всегда очень морально тяжело.
После госпиталя - свои клинья в голове. У меня был СЗЧшник, который в начале июля был в боях на левом берегу, его контузило, пролечили в госпитале, 28 июля должен был явиться в подразделение, вместо этого поехал до дому в село под Одессой, пробухал до 2 августа, потом очнулся, надо ж воевать, 3 августа был в подразделении, людей нет, его опять на левый берег, там достойно отвоевал и сейчас кстати воюет. По итогу пять дней отдыха в хате в селе под Одессой стоили ему 200 000 грн (минус сотки за июль и за август). На вопрос - что ты творишь, это на голову не лезет, прийди из СЗЧ 1 августа или уйди 1 августа, ответ - я был в тумане.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:30

  АндрейМ написав:В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".

Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним.
Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:36

плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

freeze написав:
  АндрейМ написав:В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".

Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним.
Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.

Так багато хто продовжує працювати на українських ФОПах, податки платить ті самі, крім пдв
Faceless
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  #<1 ... 1318113182131831318413185>
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