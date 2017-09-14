▪️Рубио отказался обрисовать потенциальное соглашение, но дал понять, что уступки будут иметь решающее значение. Он сказал, что важно узнать, на какие уступки готова пойти Россия. «Мы не знаем, насколько далеко друг от друга они находятся», — сказал он.



▪️«Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует», — сказал Рубио. Неясно, будет ли предложение воздушного и морского перемирия, сопровождаемое соглашением о разделе доходов от добычи полезных ископаемых на Украине с Соединенными Штатами, достаточным, чтобы Трамп возобновил обмен разведданными и возобновил поставки оружия.



▪️Для Украины переговоры представляют собой обескураживающую проблему адаптации к союзнику, который теперь занимает позицию ее врага. И Россия, и администрация Трампа ставят под сомнение легитимность Зеленского и обвиняют Украину в развязывании войны.



▪️Соединенные Штаты также не поддержали идею о роли европейских миротворцев в Украине в условиях прекращения огня — эту перспективу, как ожидается, высшие военные чиновники обсудят в Париже во вторник, пока идут переговоры в Джидде.



▪️Более широкие цели Украины на переговорах с США заключаются в том, чтобы замедлить воздействие на ее военные действия геополитического разворота Америки в сторону России при Трампе. По словам аналитиков и бывших украинских чиновников, это позволит европейским странам выиграть время для наращивания помощи.



▪️«Проблема в том, что Путин и Трамп находятся в равных условиях», — подчеркивает аналитик по Украине в лондонском исследовательском институте Chatham House Орыся Луцевич. «Зеленский ничего не может сделать. Украина готова идти на компромисс, но не капитулировать. Я не вижу, чтобы лидер Украины хотел быть дружественным Трампу и Путину», — добавил он.



▪️По словам Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины, Украина вряд ли пойдет на уступки, настаивая на создании механизма принуждения к прекращению огня. По его словам, у России больше возможностей восстановить свою армию после любой паузы в боевых действиях.



▪️«Если у нас ничего не будет, а Россия будет наращивать свои силы, то через год они будут готовы нанести новый удар», — сказал Загороднюк в телефонном интервью.