Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.
Денег Европа в достатке нальет. Я бы на финансовый коллапс не рассчитывал. Хватит и опе и тцк. Сегодня рано дроны пустили ,уже канонада вокруг.Мабуть,к ракетному залпу подготовка.
Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.
... я ....я... офігел від написаного ,
сіндром долярчика - спочатку видумати щось , а потім вірити в це
АндрейМ написав:В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".
Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства. Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним. Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.
Так багато хто продовжує працювати на українських ФОПах, податки платить ті самі, крім пдв
кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають
А я думав ти напишеш, що обійдешся без мене і давно ждав що звільниться теленька вакансія. Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено. А я рішення приняв, Великдень-крайній срок. Поки карти лягають так, що рвати не треба, поїду з комфортом Церква там де вірні, а не там де храм. Тим більше, що храми ви оскверняєте. " Де 2 чи 3 зберуться в імя Моє, там і Я серед них."
Стісняюсь спросить -- а шо по діньгах? 🤔
Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂
Прикордонрики пропускають (ніби) одну однісіньку пачечку...
Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.
Ще й Європу будуть після війни просити прийняти ще ( на той час вже еконмічних) українських біженців, та гумдопомогу і по соткє євро пенсіонерам.
Hotab написав:Якщо за 3 роки статтю 407 ККУ не відкрив, то сподіватись на просвітлення нема сенсу
По 407й - на 2роки, або до 3х, але!!!
Але через рік, чи 2 після початку повномасштабки зробили так >>> "Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років."
Hotab написав:Хто тут казав «в офісі за 20 кгрн можна з 9-18 з обідом ..». Кому можна???
Всім можна! Можна і без досвіду!
Hotab написав:Солдат - це зірковий час для такої публіки.
Але хтось не захотів піти на солдатську тушонку, бо "ВОС не той" заважав?
freeze написав:[quote="5834861:АндрейМ"]В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".
Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства. Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним. Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.
Так багато хто продовжує працювати на українських ФОПах, податки платить ті самі, крім пдв
Але хтось не захотів піти на солдатську тушонку, бо "ВОС не той" заважав?
Хтось з солдат не пішов на солдатську тушонку - то в них і спитай. А офіцери йдуть на офіцерський балик! І не менше. І не тобі в офіцерську миску заглядати, недонавчений пролюблувач дронів і лопат))
Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂
Кажуть що є волшебні бусіки (не ТЦК) в якому 10 чол по 10к везуть вам нелегко зароблене)) Відсоток не знаю, не цікавився. А взагалі, якщо у вас там не 300 тис дол , то 10 валютних карти різних банків, і по 2.4к дол (екв 100 тис грн) з кожної карти в мвсяць. Швидко все знімете.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:16, всього редагувалось 2 разів.