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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13182131831318413185>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:52

  Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.


Денег Европа в достатке нальет. Я бы на финансовый коллапс не рассчитывал. Хватит и опе и тцк.
Сегодня рано дроны пустили ,уже канонада вокруг.Мабуть,к ракетному залпу подготовка.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:52

  Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.


... я ....я... офігел від написаного ,

сіндром долярчика - спочатку видумати щось , а потім вірити в це
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:55

  холява написав:сіндром долярчика - спочатку видумати щось , а потім вірити в це
вы же верите в демонов? Синдром патологического фантазирования называется. запишите. Наивные раскатали губу что вас будут кормить с ложечки вечно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:56

покращення вже сьогодні

  Faceless написав:
freeze написав:
  АндрейМ написав:В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".

Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним.
Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.

Так багато хто продовжує працювати на українських ФОПах, податки платить ті самі, крім пдв

покращення вже сьогодні
https://news.finance.ua/ua/shho-zminylosya-dlya-fop-vid-bereznya-2025-roku
Успішному успіху вже той ФОП до РРО
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:56

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

кожен для себе приймає рішення. але дивись, рванеш в СЗШ - а тут перемир'я об'являть. ти б й радий повернутися, а вже гріхи не пускають :lol:
:lol:
А я думав ти напишеш, що обійдешся без мене і давно ждав що звільниться теленька вакансія.
Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Поки карти лягають так, що рвати не треба, поїду з комфортом 8)
Церква там де вірні, а не там де храм. Тим більше, що храми ви оскверняєте.
" Де 2 чи 3 зберуться в імя Моє, там і Я серед них."



Стісняюсь спросить -- а шо по діньгах? 🤔

Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂

Прикордонрики пропускають (ніби) одну однісіньку пачечку...
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:57

  Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.

Ще й Європу будуть після війни просити прийняти ще ( на той час вже еконмічних) українських біженців, та гумдопомогу і по соткє євро пенсіонерам.
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 20:59

Все просто©

  Hotab написав:Якщо за 3 роки статтю 407 ККУ не відкрив, то сподіватись на просвітлення нема сенсу
По 407й - на 2роки, або до 3х, але!!!

Але через рік, чи 2 після початку повномасштабки зробили так >>>
"Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років."
  Hotab написав:Хто тут казав «в офісі за 20 кгрн можна з 9-18 з обідом ..».
Кому можна???
Всім можна!
Можна і без досвіду!
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  Hotab написав:Солдат - це зірковий час для такої публіки.
Але хтось не захотів піти на солдатську тушонку, бо "ВОС не той" заважав? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
freeze написав:[quote="5834861:АндрейМ"]В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".

Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним.
Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.

Так багато хто продовжує працювати на українських ФОПах, податки платить ті самі, крім пдв

покращення вже сьогодні
https://news.finance.ua/ua/shho-zminylosya-dlya-fop-vid-bereznya-2025-roku
Успішному успіху вже той ФОП до РРО[/quote]Та для тих хто може працювати за кордоном як фоп нічого ж не змінилося.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:03

Успіх

Але хтось не захотів піти на солдатську тушонку, бо "ВОС не той" заважав? :mrgreen:


Хтось з солдат не пішов на солдатську тушонку - то в них і спитай. А офіцери йдуть на офіцерський балик! І не менше. :lol:
І не тобі в офіцерську миску заглядати, недонавчений пролюблувач дронів і лопат))


Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂


Кажуть що є волшебні бусіки (не ТЦК) в якому 10 чол по 10к везуть вам нелегко зароблене))
Відсоток не знаю, не цікавився.
А взагалі, якщо у вас там не 300 тис дол , то 10 валютних карти різних банків, і по 2.4к дол (екв 100 тис грн) з кожної карти в мвсяць. Швидко все знімете.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:08

Украина согласилась на немедленное временное 30-дневное прекращение огня, но сначала должна согласиться россия — Bloomberg

США немедленно снимут приостановку обмена разведывательной информацией и возобновят оказание помощи Украине в сфере безопасности.
Xenon
 
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