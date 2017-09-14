Додано: Вів 11 бер, 2025 21:16

Shaman написав: сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...



Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...



в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування... сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Бравурні з перших рук.Те що є фактично, насправді.Освіта, яку вже діти здобувають за кордоном, її перший ступінь бакалаврат (дивно, але він у болонській системі там, всього три роки) дає відразу старт у нормальне життя. Дивно, ж нам сприймати як звичне явище коли англійську у країні знають майже всі 99% зі школи, і можуть спілкуватися, за таких умов англійська відкриває дуже багато дверей, мова країни перебування достатньо на B1 майже для всього, хіба за виключенням державної служби, і її хочеш чи не хочеш за час навчання у виші доведеться на такий рівень здати, отримавши сертифікат. І вуаля, життя та робота у країні де немає війни, працюють закони та немає махрового решалова з розділенням сулспільства на сорти. Мінімалка у "старій" Європі вже дозволяє жити краще ніж більшості у нас, х*2-х*3, дозволяє вже жити нормальним життям...Це просто замальовка з життя нашої молоді яка вступила у 2022 до європейських вишів, тяжко та цілеспрямовано вчилися (англійською, та частково мовою країни перебування це дуже важко спочатку, але воно того варте), і навряд вже чи розглядає україну для подальшого життя... І чим далі тим цей процес, і не тільки для випускників набирає обертів, до 25-30 у Європі взагалі рахується нормальним студентом першокурсником. Ті, хто умовно переплив Тису, отримав шанс під тимчасовим захистом та соціальною підтримкою отримати освіту і жити нормальним життям на оглядаючись на людей в уніформі... Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.