Трамп атакує Tesla: компанія Маска втрачає $127 млрд за день через торгові війни
📍Статки Елону Маска з початку року скоротилися на 30% — з 433 до 301 мільярда доларів. 📍Це означає, що з 1 січня 2025 року Маск втрачав по 1,3 млн доларів за хвилину. 📍Ціна акцій Tesla впала з 404 до 215 доларів. Ринкова вартість компанії впала на понад 400 млрд доларів. 📍У Європі, де Маск підтримує ультраправі партії, продаж автомобілів Tesla в січні впав на 45% порівняно з попереднім роком. 📍Тим часом китайська BYD вже випередила компанію за виробництвом авто та наближається за прибутком. 📍Мільярдери, які підтримали Трампа вже втратили 209 млрд доларів. 📍Трамп заявив, що купить завтра новеньку «Теслу», щоб підтримати Маска на фоні падіння акцій Tesla Motors
Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Бравурні з перших рук. Те що є фактично, насправді. Освіта, яку вже діти здобувають за кордоном, її перший ступінь бакалаврат (дивно, але він у болонській системі там, всього три роки) дає відразу старт у нормальне життя. Дивно, ж нам сприймати як звичне явище коли англійську у країні знають майже всі 99% зі школи, і можуть спілкуватися, за таких умов англійська відкриває дуже багато дверей, мова країни перебування достатньо на B1 майже для всього, хіба за виключенням державної служби, і її хочеш чи не хочеш за час навчання у виші доведеться на такий рівень здати, отримавши сертифікат. І вуаля, життя та робота у країні де немає війни, працюють закони та немає махрового решалова з розділенням сулспільства на сорти. Мінімалка у "старій" Європі вже дозволяє жити краще ніж більшості у нас, х*2-х*3, дозволяє вже жити нормальним життям...
Це просто замальовка з життя нашої молоді яка вступила у 2022 до європейських вишів, тяжко та цілеспрямовано вчилися (англійською, та частково мовою країни перебування це дуже важко спочатку, але воно того варте), і навряд вже чи розглядає україну для подальшого життя... І чим далі тим цей процес, і не тільки для випускників набирає обертів, до 25-30 у Європі взагалі рахується нормальним студентом першокурсником. Ті, хто умовно переплив Тису, отримав шанс під тимчасовим захистом та соціальною підтримкою отримати освіту і жити нормальним життям на оглядаючись на людей в уніформі... Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.
Hotab написав: >> Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂
Кажуть що є волшебні бусіки (не ТЦК) в якому 10 чол по 10к везуть вам нелегко зароблене)) Відсоток не знаю, не цікавився. А взагалі, якщо у вас там не 300 тис дол , то 10 валютних карти різних банків, і по 2.3к дол (екв 100 тис грн) з кожної карти в мвсяць. Швидко все знімете.
Готівка ще ніби й через мутні схеми обмінок стрибає по світі. 😂 Єдине що дивувало -- чому всілякі наркокартелі мучаться, ризикують, перевозячи вантажівками, якщо можна так просто... 😂
А от з банків вибирати онлайн -- цікаво як працює у реалі. Саме для СЗЧ. Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔
Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.
Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔
А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС. Кілька місяців у лижника через кордон точно є. Та і взагалі то деталі. Є ж картки дружини, з них можна знімати. Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити)) Не на їжу ж їх витрачати. А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.
Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому? Хтось бачить тут ще і такі ризики?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.