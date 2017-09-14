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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1318313184131851318613187>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:10

І все буде добре!© )))

  flyman написав:покращення вже сьогодні
https://news.finance.ua/ua/shho-zminylo ... -2025-roku
Успішному успіху вже той ФОП до РРО
Як добре, що я закрив той ФОП ще рік тому!😁 І тепер, як солов'ю!©😁🤣🤣🤣
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:12

Трамп атакує Tesla: компанія Маска втрачає $127 млрд за день через торгові війни

📍Статки Елону Маска з початку року скоротилися на 30% — з 433 до 301 мільярда доларів.
📍Це означає, що з 1 січня 2025 року Маск втрачав по 1,3 млн доларів за хвилину.
📍Ціна акцій Tesla впала з 404 до 215 доларів. Ринкова вартість компанії впала на понад 400 млрд доларів.
📍У Європі, де Маск підтримує ультраправі партії, продаж автомобілів Tesla в січні впав на 45% порівняно з попереднім роком.
📍Тим часом китайська BYD вже випередила компанію за виробництвом авто та наближається за прибутком.
📍Мільярдери, які підтримали Трампа вже втратили 209 млрд доларів.
📍Трамп заявив, що купить завтра новеньку «Теслу», щоб підтримати Маска на фоні падіння акцій Tesla Motors
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:16

  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Бравурні з перших рук. :lol: Те що є фактично, насправді.
Освіта, яку вже діти здобувають за кордоном, її перший ступінь бакалаврат (дивно, але він у болонській системі там, всього три роки) дає відразу старт у нормальне життя. Дивно, ж нам сприймати як звичне явище коли англійську у країні знають майже всі 99% зі школи, і можуть спілкуватися, за таких умов англійська відкриває дуже багато дверей, мова країни перебування достатньо на B1 майже для всього, хіба за виключенням державної служби, і її хочеш чи не хочеш за час навчання у виші доведеться на такий рівень здати, отримавши сертифікат. І вуаля, життя та робота у країні де немає війни, працюють закони та немає махрового решалова з розділенням сулспільства на сорти. Мінімалка у "старій" Європі вже дозволяє жити краще ніж більшості у нас, х*2-х*3, дозволяє вже жити нормальним життям...

Це просто замальовка з життя нашої молоді яка вступила у 2022 до європейських вишів, тяжко та цілеспрямовано вчилися (англійською, та частково мовою країни перебування це дуже важко спочатку, але воно того варте), і навряд вже чи розглядає україну для подальшого життя... І чим далі тим цей процес, і не тільки для випускників набирає обертів, до 25-30 у Європі взагалі рахується нормальним студентом першокурсником. Ті, хто умовно переплив Тису, отримав шанс під тимчасовим захистом та соціальною підтримкою отримати освіту і жити нормальним життям на оглядаючись на людей в уніформі... Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:23

❗️Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, – Волтц.

М'яч зараз на боці росії, сподіваємося вони погодяться, сказав Держсекретар Рубіо.

❗️Найкраще, що можуть дати росіяни зараз – погодитися на припинення вогню, – Волтц.

Трамп хоче припинення вогню, Україна готова на це, США чекають відповіді росії, додав Рубіо.

❗️Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

.
‼️США відновлюють військову допомогу Україні

«Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:29

Кажеш, стрибаєш по сходах?))

  Hotab написав:І не тобі в офіцерську миску заглядати
Хмммммм...

Тут ютуб сам підкинув мені "хотаб на пенсії"😁
Молодець, тримаєш форму!))
https://youtube.com/shorts/oFj9eHGZ1UE? ... D8umUeyZc3
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:
>> Гроші як вивозить у всі ті римунії? 😂


Кажуть що є волшебні бусіки (не ТЦК) в якому 10 чол по 10к везуть вам нелегко зароблене))
Відсоток не знаю, не цікавився.
А взагалі, якщо у вас там не 300 тис дол , то 10 валютних карти різних банків, і по 2.3к дол (екв 100 тис грн) з кожної карти в мвсяць. Швидко все знімете.


Готівка ще ніби й через мутні схеми обмінок стрибає по світі. 😂
Єдине що дивувало -- чому всілякі наркокартелі мучаться, ризикують, перевозячи вантажівками, якщо можна так просто... 😂

А от з банків вибирати онлайн -- цікаво як працює у реалі. Саме для СЗЧ. Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:36

  Xenon написав:
❗️Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, – Волтц.

М'яч зараз на боці росії, сподіваємося вони погодяться, сказав Держсекретар Рубіо.

❗️Найкраще, що можуть дати росіяни зараз – погодитися на припинення вогню, – Волтц.

Трамп хоче припинення вогню, Україна готова на це, США чекають відповіді росії, додав Рубіо.

❗️Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

.
‼️США відновлюють військову допомогу Україні

«Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.



Слушал выступление зе. Посмотрим. Если хуйло кинет ему лажу и согласится,че делать-то будут?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:40

Все просто!©

  Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.

Все буде добре, якщо після війни зробити отак >>>
https://youtube.com/shorts/WYU7pRZPFk0? ... 84lGRJ7e77
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:41

Госсекретарь Рубио: Спецпредставитель Трампа Виткофф планирует прибыть в Москву в четверг
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:42

Bobua

Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔


А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС.
Кілька місяців у лижника через кордон точно є.
Та і взагалі то деталі. Є ж картки дружини, з них можна знімати.
Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити))
Не на їжу ж їх витрачати.
А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.

Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?
Хтось бачить тут ще і такі ризики?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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