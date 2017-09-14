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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13184131851318613187>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:44

  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Краще пізно, ніж ніколи ©
https://youtube.com/shorts/cG_EWLbNyO0? ... ZFo-4xZXn-
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:45

  Xenon написав:
Госсекретарь Рубио: Спецпредставитель Трампа Виткофф планирует прибыть в Москву в четверг

Я думаю, він (Марко Рубило) українець, тільки трохи підправив прізвище на імпортний лад
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:47

кацапи погодились на перемир'я схоже

❗️Ймовірно відбулись пуски крилатих ракет з борту Ту-160, – монітори.

Ракети можуть залетіти в повітряний простір ~21:40 - 22:30. русня підтверджує «готовність до миру»
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 11 бер, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:48

  Успіх написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Краще пізно, ніж ніколи ©
https://youtube.com/shorts/cG_EWLbNyO0? ... ZFo-4xZXn-

Це він натякав їхати на Філіпіни, а я не поняв
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:49

flyman

підправив прізвище на імпортний лад


Десь як «A. Mukha” став «flyman”??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:49

надо бы голосовалку кто верит в перемирие, я не верю. если бы рф была готова к переговорам они бы тоже прилетели и договорились.
США перевооружат Украину за 30 дней перемирия и начнут войну по новой — Россия не пойдет на это, — заявление депутата Госдумы Виктора Соболева

Я считаю, что это вообще недопустимо. Какое-то временное прекращение огня. Временное перемирие, об этом и президент говорил, недопустимо. Оно служит только на руку украинским фашистам, которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами. Вот сколько сегодня атаковали ночью, нам это совершенно не нужно
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:50

  flyman написав:
  Xenon написав:
Госсекретарь Рубио: Спецпредставитель Трампа Виткофф планирует прибыть в Москву в четверг

Я думаю, він (Марко Рубило) українець, тільки трохи підправив прізвище та ім"я на імпортний лад


Что интересно,на словах сразу всю помощь разблокировали и разведку. Если на деле тоже, то выходит Трамп делает именно так,как говорил- если Украина не согласна-режет помощь,если рашка не согласна-усиливает Украине.
Если еще и насыпет помощи после отказа хуйла- будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:52

  Wirująświatła написав:надо бы голосовалку кто верит в перемирие, я не верю. если бы рф была готова к переговорам они бы тоже прилетели и договорились.

Якщо кацапи відмовлять, принаймні нам відкриють потік зброї. Що краще , ніж без РПВ і без зброї,


будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа :mrgreen:


Якими тряпками і куди будемо заганяти тих невменяємих, які казали останніми брудними словами поливали Зе і казали «це справа в Зе, який не хоче миру і хоче правити вічно»??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 бер, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:55

  Hotab написав:А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС.
Кілька місяців у лижника через кордон точно є.
Та і взагалі то деталі. Є ж картки дружини, з них можна знімати.
Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити))
Не на їжу ж їх витрачати.
А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.

+ Дружина + діти+ родичі по 10К евро через кордон готівкою ніхто ж не відміняв...
  Hotab написав:Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?
Хтось бачить тут ще і такі ризики?

ІМХО. Мобілізацію ще півроку-рік не будуть стопати, тому буде таке собі ротаційне навчання, як хотіли Успіх та Бобуа. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 21:58

_Mykola_


ротаційне навчання, як хотіли Успіх та Бобуа


Як відомо, Успіх лише нив, що хоче ротацію. Але ротація - це не додому. Звідки потім не забрати швидко «якщо що». Це на поліон в землянки під Житомир. За 20к і без волонтерських сардель для котів. А так він не хоче))
Hotab
 
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  #<1 ... 13184131851318613187>
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