Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.
а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов
Амністія - скоріше мінімум. Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном? Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.
Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.
І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...
Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там... Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі.
сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
Трохи притянуто ти Кузьму згадав. Але наша земля не без пророків. А мож то було по заказу рептилоїдів? Ось так відкривалось очко овертона Вій лист додому 2003 рік https://youtu.be/L16S1lb7Fzs?si=p4NVtDx_pks4M1ZP P/s і тойво, не шуми, нема іще ніякого сзч. Є намір провідати кума, а там всяке може статись від лікарні до тюрми за сексуальні домагання) А може... і війна до того закінчиться. Невже ти не чуєш тупіт копит?)
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 11 бер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
Санкции США в отношении российского танкерного флота начинают рушиться, – Bloomberg
Отмечается, что за последние дни три суда из черного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов. А спутниковые снимки показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций.
"Россия нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями".
По версии агентства, основным покупателем нефти после усиления санкций Байденом стал Китай, а не Индия.