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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13185131861318713188>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 77
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
27
Це загроза
16%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:00

  Hotab написав:Кілька місяців у лижника через кордон точно є.
Та і взагалі то деталі. Є ж картки дружини, з них можна знімати.
Еееееее, що ти СЗЧшникам підказуєш?
Відколи це ти став на бік порушників закону?😁
  Hotab написав:Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?

https://youtube.com/shorts/D6F6JStjrog? ... Ic0W1ssdGX
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 11 бер, 2025 22:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:01

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:максимум амністія - ніяких плюшок не буде. для прискорення заберуть іноземні плюшки.

а ще хочеться подивитися на людей, які тут були першими, а там завжди будуть другими. й будь-який місцевий при бажанні буде їм розповідати про понаїхов 8)

Амністія - скоріше мінімум.
Іноземні плюшки можна забрати у пенсіонерів та дітей (дискусійне питання, дітей европейські країни, на відміну від України, не кинуть напризволяще у будь-якому випадку), але у тих хто вже працює, заробляє щось хоч якось більше за європейську мінімалку - "пупок розв'яжеться". :lol:
Коли бакалавру європейського вишу відразу ще з дипломної практики пропонують робочий контракт та з\п у 1,5 рази більше за мінімалку + медичне страхування + компенсація проїзду до роботи + компенсація, або організація обіду + плюшки щодо побуту на робочому місці, то як Ви вважаєте, такий кваліфікований випускник має бажання сюди повернутись просто так за амністію, і попри "бомжування другим" за кордоном?
Ви трохи не в курсі як працюють і які цінності у європейських компаніях, які мають філіали у різних країнах.

Англійську мову багато країн "старої" Європи добре знають просто вивчаючи її у школі... чого наша школа ніколи не дасть без курсів і репетиторів.

І, місцеві дуууже дивуються коли дізнаються що після нашої шкільної освіти англійська на рівні елементарі або максимум на ступіньку вище і розмовляти діти не модуть окрім як Ландан іс зе кепітал...

Якщо добре вчишся у закордонному виші, добре працюєш, то будеш мати свій хліб з маслом, та з ікрою і там...
Казочки про те як же погано за кордоном, залиште собі. :lol:

сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:22

  Успіх написав:
  Banderlog написав:А я рішення приняв, Великдень-крайній срок.
Краще пізно, ніж ніколи ©
https://youtube.com/shorts/cG_EWLbNyO0? ... ZFo-4xZXn-

Трохи притянуто ти Кузьму згадав.
Але наша земля не без пророків.
А мож то було по заказу рептилоїдів?
Ось так відкривалось очко овертона
Вій лист додому 2003 рік
https://youtu.be/L16S1lb7Fzs?si=p4NVtDx_pks4M1ZP
P/s і тойво, не шуми,
нема іще ніякого сзч. Є намір провідати кума, а там всяке може статись від лікарні до тюрми за сексуальні домагання)
А може... і війна до того закінчиться. Невже ти не чуєш тупіт копит?)
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 11 бер, 2025 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:22

  BIGor написав:
  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

А ти сам з України пишешь ?

Чи щось особисте для тебе Shaman зачепив ?

Не легко за кордоном, зізнайся вже )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:27

❗️Сподіваюся, що найближчими ДНЯМИ буде повне припинення вогню, – Трамп.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дифіцит бюджету кацапстану за 2 місяці склав 2.7 трлн хуюблів при рчіному плані 1.17 трлн.
https://www.kommersant.ru/doc/7565000?f ... ical_lenta
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34

  Xenon написав:
❗️Сподіваюся, що найближчими ДНЯМИ буде повне припинення вогню, – Трамп.

Дай Бог святому Трампонію вовка з"їсти ..
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:37

Санкции США в отношении российского танкерного флота начинают рушиться, – Bloomberg

Отмечается, что за последние дни три суда из черного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов. А спутниковые снимки показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций.

"Россия нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями".

По версии агентства, основным покупателем нефти после усиления санкций Байденом стал Китай, а не Индия.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:41

Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:43

Видихаєм. СЗЧ - відміняється!)))

  Banderlog написав:і тойво, не шуми,
нема іще ніякого сзч. Є намір провідати кума, а там всяке може статись від лікарні до тюрми за сексуальні домагання)
Аааааааааа, ясно)))
Таки смакує тобі лій(жир) з тушонки))
Не розстанешся ти з нею😁

А я щось подумав, що ти вже наважився поїхати вгості до СТМ на равіолі😁
А воно он як, Міхалич©
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  #<1 ... 13185131861318713188>
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