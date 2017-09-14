Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
Санкции США в отношении российского танкерного флота начинают рушиться, – Bloomberg
Отмечается, что за последние дни три суда из черного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов. А спутниковые снимки показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций.
"Россия нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями".
По версии агентства, основным покупателем нефти после усиления санкций Байденом стал Китай, а не Индия.
Як відомо, Успіх лише нив, що хоче ротацію. Але ротація - це не додому. Звідки потім не забрати швидко «якщо що». Це на поліон в землянки під Житомир. За 20к і без волонтерських сардель для котів. А так він не хоче))
Якщо хочемо вижити, то доведеться щось робити з тренуваннями через полігон для якомога більшої частини людей, хоча б через піврічні контракти щоб був резерв і витягнути хоча б половину людей у правове поле. Але як повернути довіру, що держава знову не кине... Це найголовніший виклик. І як це зробити, враховуючи події останніх років... Продовжуючи практику бусиків, це ще більше погіршить ситуацію, а по іншому не вміємо... х\з добрих варіантів не бачу... Це якщо по дорослому, але рейтинги, популізм і близькозорість можуть цьому завадити, і тоді біда...
Ти забув що я більше канелоні люблю? Під соусом бешамель...) стм правда не вистачає. Розумна жінка. Щоправда юмор в неї останнім часом гірчив. Щодо мене , не волновайся, все іде по плану ти надто емомоційний) мож тобі теж треба йкийсь план? Твій презедент ж вроді розрішив? Чи не розрішив? Шум був... ну з птср казали можно буде. https://youtu.be/U3MM_bgwmS4?si=Htslz7s8frIYc2J4
Xenon написав:Ого!!! Потужно!! Цікаво , хто ці "МИ" ?
Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.
Понятно, что дедуля Трамп не будет воевать, он наверняка снят с воинского учёта. Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные. А дедуля будет подкидывать деньжат, понятно не так как раньше расточительный Байден, но что-то будет подкидывать. А там пусть Зеленский решает, он рвался в президенты, не хочет перевыборов, вот пусть и решает, это его обязанность.