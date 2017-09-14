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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131851318613187131881318913190>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:22

  BIGor написав:
  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

А ти сам з України пишешь ?

Чи щось особисте для тебе Shaman зачепив ?

Не легко за кордоном, зізнайся вже )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:27

❗️Сподіваюся, що найближчими ДНЯМИ буде повне припинення вогню, – Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дифіцит бюджету кацапстану за 2 місяці склав 2.7 трлн хуюблів при рчіному плані 1.17 трлн.
https://www.kommersant.ru/doc/7565000?f ... ical_lenta
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34

  Xenon написав:
❗️Сподіваюся, що найближчими ДНЯМИ буде повне припинення вогню, – Трамп.

Дай Бог святому Трампонію вовка з"їсти ..
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:37

Санкции США в отношении российского танкерного флота начинают рушиться, – Bloomberg

Отмечается, что за последние дни три суда из черного списка впервые более чем за год загрузились и вышли из российских портов. А спутниковые снимки показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций.

"Россия нашла способы обойти санкции в отношении судов, собрав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным и часто меняющимся компаниям, которые расположены вне досягаемости западных правительств и не сотрудничают с западными компаниями".

По версии агентства, основным покупателем нефти после усиления санкций Байденом стал Китай, а не Индия.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:41

Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:43

Видихаєм. СЗЧ - відміняється!)))

  Banderlog написав:і тойво, не шуми,
нема іще ніякого сзч. Є намір провідати кума, а там всяке може статись від лікарні до тюрми за сексуальні домагання)
Аааааааааа, ясно)))
Таки смакує тобі лій(жир) з тушонки))
Не розстанешся ти з нею😁

А я щось подумав, що ти вже наважився поїхати вгості до СТМ на равіолі😁
А воно он як, Міхалич©
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:57

  Hotab написав:_Mykola_


ротаційне навчання, як хотіли Успіх та Бобуа


Як відомо, Успіх лише нив, що хоче ротацію. Але ротація - це не додому. Звідки потім не забрати швидко «якщо що». Це на поліон в землянки під Житомир. За 20к і без волонтерських сардель для котів. А так він не хоче))

Якщо хочемо вижити, то доведеться щось робити з тренуваннями через полігон для якомога більшої частини людей, хоча б через піврічні контракти щоб був резерв і витягнути хоча б половину людей у правове поле. Але як повернути довіру, що держава знову не кине... Це найголовніший виклик. І як це зробити, враховуючи події останніх років... Продовжуючи практику бусиків, це ще більше погіршить ситуацію, а по іншому не вміємо... х\з добрих варіантів не бачу...
Це якщо по дорослому, але рейтинги, популізм і близькозорість можуть цьому завадити, і тоді біда... :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:03

  Успіх написав:
  Banderlog написав:і тойво, не шуми,
нема іще ніякого сзч. Є намір провідати кума, а там всяке може статись від лікарні до тюрми за сексуальні домагання)
Аааааааааа, ясно)))
Таки смакує тобі лій(жир) з тушонки))
Не розстанешся ти з нею😁

А я щось подумав, що ти вже наважився поїхати вгості до СТМ на равіолі😁
А воно он як, Міхалич©

Ти забув що я більше канелоні люблю? Під соусом бешамель...)
стм правда не вистачає. Розумна жінка.
Щоправда юмор в неї останнім часом гірчив.
Щодо мене , не волновайся, все іде по плану :wink: ти надто емомоційний) мож тобі теж треба йкийсь план? Твій презедент ж вроді розрішив? Чи не розрішив? Шум був... ну з птср казали можно буде.
https://youtu.be/U3MM_bgwmS4?si=Htslz7s8frIYc2J4
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:16

  Xenon написав:Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.

Понятно, что дедуля Трамп не будет воевать, он наверняка снят с воинского учёта.
Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные. А дедуля будет подкидывать деньжат, понятно не так как раньше расточительный Байден, но что-то будет подкидывать.
А там пусть Зеленский решает, он рвался в президенты, не хочет перевыборов, вот пусть и решает, это его обязанность.
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  #<1 ... 131851318613187131881318913190>
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