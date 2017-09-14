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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1318613187131881318913190>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:24

  freeze написав:
  Xenon написав:Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные.

Там жеш fler сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:26

  Denik написав:Дифіцит бюджету кацапстану за 2 місяці склав 2.7 трлн хуюблів при рчіному плані 1.17 трлн.
https://www.kommersant.ru/doc/7565000?f ... ical_lenta

Думаю виновные в некачественном годовом планировании будут наказаны, а годовой план исправлен, чтобы соответствовал реалиям не земле. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:30

  Господар Вельзевула написав:
Что интересно,на словах сразу всю помощь разблокировали и разведку. Если на деле тоже, то выходит Трамп делает именно так,как говорил- если Украина не согласна-режет помощь,если рашка не согласна-усиливает Украине.
Если еще и насыпет помощи после отказа хуйла- будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа :mrgreen:

Прошу заметить я ни разу не критиковал трампа , просто не успел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:34

  freeze написав:
  АндрейМ написав:В будь-якому разі Україні не варто відвертатися від своїх громадян (так, і від усіх "ухилянтів" також), але я не знаю чи можна буде якимось "плюшками" повернути тих, хто вже влаштувався і повертатися не хоче, і чи будуть у державі кошти на ці "плюшки".

Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Иначе перефразируя известный мэм - Сбежал Максим, да и х с ним.
Если что бангладешцы помогут, работящие, налоги будут платит, ныть не будут как тяжело в ухилянстве было жить. Одни плюсы.

Оно-то так да не так. Вы думаете, бангладешцы приедут, если им не дать плюшки?
Ой, вряд ли.
+ проблемы языковые, а главное ментальные.
Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:36

  Water написав:
  freeze написав:
  Xenon написав:Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные.

Там жеш fler сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:41

  freeze написав:
  Water написав:Там жеш fler сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.

З ОП, чиновниками категорії А та Б, вчителями, викладачами, прокуратурою, поліцією та СБУ цей фокус не пройде, а це значна частина броньовиків... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:42

  Wirująświatła написав:плюшек не будет никому и после того как сша обрежут помощь дай Бог тем кто есть в ЗСУ чтобы на боевые сотки хватило без эмиссии. Бусификация исчезнет сама собой, а всех сзчшников уволят задним числом по состоянию здоровья вместе с тцкашниками. Оно когда есть деньги и когда их нет модель затрат разная. имхую не последняя причина некомплекта до 60% - финансовая.

Непонятно и, по-моему, нелогично.
Или я логику не понял.
Считаете, сократят армию из-за нехватки денег?
Сегодня держат лишних?
Ой, вряд ли. Сократить можно, только кто фронт держать будет?
После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:44

  freeze написав:Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
как маленькие дети. а бангладешцы согласны или их можно как животных на базаре купить. Язык знать не нужно? образование минимальное иметь? Законы знать. ну и т.д. это проблем не меньше (а точнее гораздо больше) чем перестать бусифицировать и поднимать слаженность/эффективность/мотивацию существующей армии. Все кто пытались обмануть мотивацию заканчивали на помойках. Мотивация это основа.
  ЛАД написав:После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут.
вы меня пугаете? я до 74 жить не хочу.
  ЛАД написав:Считаете, сократят армию из-за нехватки денег?
ее не надо сокращать, это уже произошло, некомплект до 60%. даже бандерлог это подтвердил.
  Banderlog написав:Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 бер, 2025 23:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:47

  ЛАД написав:Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 23:48

Як так?©

От читаю, що привезуть бангладешців....
То плять🤬 - спочатку треба було своїх по окопах згноїти, щоб тепер чужинців завозити?🤦🏻🤬
А не можна було навпаки - спочатку "на м'ясо" пускати куплених/орендованих чужаків, а СВОЇХ, СВІЙ ЦВІТ НАЦІЇ - БЕРЕГТИ до останньої верби?

Ну як, плять, так?©
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