Додано: Вів 11 бер, 2025 23:44

freeze написав: Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт. Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.

ЛАД написав: После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут. После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут.

ЛАД написав: Считаете, сократят армию из-за нехватки денег? Считаете, сократят армию из-за нехватки денег?

Banderlog написав: Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено. Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.

как маленькие дети. а бангладешцы согласны или их можно как животных на базаре купить. Язык знать не нужно? образование минимальное иметь? Законы знать. ну и т.д. это проблем не меньше (а точнее гораздо больше) чем перестать бусифицировать и поднимать слаженность/эффективность/мотивацию существующей армии. Все кто пытались обмануть мотивацию заканчивали на помойках. Мотивация это основа.вы меня пугаете? я до 74 жить не хочу.ее не надо сокращать, это уже произошло, некомплект до 60%. даже бандерлог это подтвердил.