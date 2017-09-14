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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 бер, 2025 23:49
freeze написав:
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
лайків не буде. ) зараз просто так двінуть не вийде. Поліція не справиться. Має бути закон з новими повноваженнями нацгвардії. влада не хоче брати на себе відповідальність.
Но закон треба принімати по любому, навіть якщо завтра буде перемирря і чим швидше це буде зроблено тим краще.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 23:54
_Mykola_ написав:
.......
Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.
Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 23:59
freeze написав: ЛАД написав:
Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Сміюсь
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували?
Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи)
А всі чомусь плюнули на той закон і почали хіба що жорсткіше бусифікувати/пакувати🤦🏻
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:00
Wirująświatła написав:
надо бы голосовалку кто верит в перемирие, я не верю. если бы рф была готова к переговорам они бы тоже прилетели и договорились.
США перевооружат Украину за 30 дней перемирия и начнут войну по новой — Россия не пойдет на это, — заявление депутата Госдумы Виктора Соболева
Я считаю, что это вообще недопустимо. Какое-то временное прекращение огня. Временное перемирие, об этом и президент говорил, недопустимо. Оно служит только на руку украинским фашистам, которые за 30 дней перегруппируются, пополнят свои ряды, пополнятся дронами. Вот сколько сегодня атаковали ночью, нам это совершенно не нужно
наші незламники волають то саме, що раша перепочине і як вжухххх
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:02
Господар Вельзевула написав:
Что интересно,на словах сразу всю помощь разблокировали и разведку. Если на деле тоже, то выходит Трамп делает именно так,как говорил- если Украина не согласна-режет помощь,если рашка не согласна-усиливает Украине.
Если еще и насыпет помощи после отказа хуйла- будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа
ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:06
Hotab написав:
..........
Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?
Хтось бачить тут ще і такі ризики?
Рано об этом говорить.
Мы пока не знаем, о каком перемирии речь - полном или только воздушно-морском.
Если 2-й вариант, то на фронте ничего не меняется.
Если 1-й, то, наверное, будут смотреть - начнут расходиться, добавят какие-нибудь "полевые".
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:06
_Mykola_ написав: freeze написав: Water написав:
Там жеш fler
сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
З ОП, чиновниками категорії А та Б, вчителями, викладачами, прокуратурою, поліцією та СБУ цей фокус не пройде, а це значна частина броньовиків...
Теж варіант, Бангладеш хай викладає, керує, поліція.
Газа військові консультанти, якщо вони успішно проти високотехнологічного Ізраїля в капцях воюють, шо буде якщо їм кулебівські лопати видать?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:08
_Mykola_ написав: Hotab написав:_Mykola_
ротаційне навчання, як хотіли Успіх та Бобуа
Як відомо, Успіх лише нив, що хоче ротацію. Але ротація - це не додому. Звідки потім не забрати швидко «якщо що». Це на поліон в землянки під Житомир. За 20к і без волонтерських сардель для котів. А так він не хоче))
Якщо хочемо вижити, то доведеться щось робити з тренуваннями через полігон для якомога більшої частини людей, хоча б через піврічні контракти щоб був резерв і витягнути хоча б половину людей у правове поле. Але як повернути довіру, що держава знову не кине... Це найголовніший виклик. І як це зробити, враховуючи події останніх років... Продовжуючи практику бусиків, це ще більше погіршить ситуацію, а по іншому не вміємо... х\з добрих варіантів не бачу...
Це якщо по дорослому, але рейтинги, популізм і близькозорість можуть цьому завадити, і тоді біда...
от хай ротує армію чиновників-цицькоцмудильників та інших незамінно-броньованих
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:08
flyman написав:
ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку
Угу,я тут просто изнемогаю от кайфа,несмотря на то,что уже около 25 дронов упало в Днепре за два часа (ожидаемо после масквы).
Трамп-сила! И великий друг Украины
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:09
freeze написав: Xenon написав:
Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?
Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.
Понятно, что дедуля Трамп не будет воевать, он наверняка снят с воинского учёта.
Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные. А дедуля будет подкидывать деньжат, понятно не так как раньше расточительный Байден, но что-то будет подкидывать.
А там пусть Зеленский решает, он рвался в президенты, не хочет перевыборов, вот пусть и решает, это его обязанность.
не просто так а за порти, заводи, параходи, літій та інші копаліни
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