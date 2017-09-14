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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13187131881318913190

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:14

  Успіх написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Сміюсь :D
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували? :mrgreen:


Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи) :shock:

А всі чомусь плюнули на той закон і почали хіба що жорсткіше бусифікувати/пакувати🤦🏻

як казав один, "саме головне в розслідуванні не вийти на самого себе",
бо вийде що самих себе прийдеться можновладцям штрафувати та позбавляти
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 бер, 2025 00:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:14

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:...Трамп делает именно так,как говорил- если Украина не согласна-режет помощь,если рашка не согласна-усиливает Украине.
Если еще и насыпет помощи после отказа хуйла- будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа :mrgreen:

ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку

То ж я і бачу, шо fox76-й десь пропав :mrgreen: Мабуть вже так акробатично настрибався, шо нема сил навіть кнопати ))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:15

За крок до перевороту думок©

  ЛАД написав:Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Так отож!

Я тут кинув Львівські зарплати БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ(!!!) - але щось ніхто не звернув увагу...
  Успіх написав:Можна і без досвіду!
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Тож, може таки краще П'ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень і приходиш додому спати до дружини, ніж 24/7 - 7днів на тиждень і спиш поруч небритих мужиків з перегарами?🤣🤣🤣
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:17

"Редкая птица долетит до середины Днепра"

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку


Угу,я тут просто изнемогаю от кайфа,несмотря на то,что уже около 25 дронов упало в Днепре за два часа (ожидаемо после масквы).
Трамп-сила! И великий друг Украины :mrgreen:

"Редкий дрон долетит до середины Днепра" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:25

  Успіх написав:Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи)
потому что штраф выписанный военкомом незаконный, как и доставка повесток укрпоштой. человек может находиться заграницей, это не запрещено. Нужно сначала доказать что было нарушение, а потом штраф. Пока ухылянт заграницей он живёт по законам другой страны, то есть насрать ему на тцк, резерв и другие ноухау, совершенно законно. По этой же причине за ухылянство не депортируют обратно, нет там такого закона.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:28

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
как маленькие дети. а бангладешцы согласны или их можно как животных на базаре купить. Язык знать не нужно? образование минимальное иметь? Законы знать. ну и т.д. это проблем не меньше (а точнее гораздо больше) чем перестать бусифицировать и поднимать слаженность/эффективность/мотивацию существующей армии. Все кто пытались обмануть мотивацию заканчивали на помойках. Мотивация это основа.
При любой мотивации и слаженности 10 человек не могут выполнить задачи батальона.

  ЛАД написав:После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут.
вы меня пугаете? я до 74 жить не хочу.
Посмотрим, что вы расскажете, когда доживёте. :)
Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
Не пугаю. Но при ваших вариантах Ирпень могут сдать значительно быстрее, ждать долго не придётся.

  ЛАД написав:Считаете, сократят армию из-за нехватки денег?
ее не надо сокращать, это уже произошло, некомплект до 60%. даже бандерлог это подтвердил.
  Banderlog написав:Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
[/quote] Так он вырастет ещё больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:30

  freeze написав:
  ЛАД написав:Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.

При всій моїй повазі - таки Стокгольмський Синдром...

Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
І "списаним" за станом здоров"я - аналогічно, за мінусом найкращого доходу який їм зможе запропонувати Державна Служба Працевлаштування?
Позбавленим права на вільний вибір професії та працевлаштування - теж варто адекватно компенсувати час служби в ЗСУ.

А ті хто абсолютно законно (навіть з т.з. поточного дуже фривільного трактування законів), наприклад будучи Ж чи М18- змінив країну проживання - взагалі нічого ні державі Україна, ні тим хто опинився в ЗСУ не винні.

Порушники указу окупаційних властей СС, де в 1995 просто замінили "УРСР" на "Україна" і який втратив чинність при прийнятті чинної редакції Конституції, і відповідно не використовувся для обмеження базових громадянських прав навіть в 2014-2021, але відкопаний (як стюардеса з анекдоту) в лютому 2022 - навіть формально там якась дрібна адміністративка з фіксованими штрафами на порядки меншими ваших хотілок.
candle645
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  #<1 ... 13187131881318913190
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