Додано: Сер 12 бер, 2025 00:30

freeze написав: ЛАД написав: Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся. Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся. А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?

Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.

Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам. А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.

При всій моїй повазі - таки Стокгольмський Синдром...Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?І "списаним" за станом здоров"я - аналогічно, за мінусом найкращого доходу який їм зможе запропонувати Державна Служба Працевлаштування?Позбавленим права на вільний вибір професії та працевлаштування - теж варто адекватно компенсувати час служби в ЗСУ.А ті хто абсолютно законно (навіть з т.з. поточного дуже фривільного трактування законів), наприклад будучи Ж чи М18- змінив країну проживання - взагалі нічого ні державі Україна, ні тим хто опинився в ЗСУ не винні.Порушники указу окупаційних властей СС, де в 1995 просто замінили "УРСР" на "Україна" і який втратив чинність при прийнятті чинної редакції Конституції, і відповідно не використовувся для обмеження базових громадянських прав навіть в 2014-2021, але відкопаний (як стюардеса з анекдоту) в лютому 2022 - навіть формально там якась дрібна адміністративка з фіксованими штрафами на порядки меншими ваших хотілок. Висновку КС України щодо цього досі немає, заборонити пересування саме Законом, як того вимагає Конституція - поточна влада теж не ризикнула...Сподіваюсь рішення буде прийняте вже в Стратзбурзі або навіть в Гаазі.