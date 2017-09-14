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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:14
Успіх написав: freeze написав: ЛАД написав:
Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Сміюсь
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували?
Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи)
А всі чомусь плюнули на той закон і почали хіба що жорсткіше бусифікувати/пакувати🤦🏻
як казав один, "саме головне в розслідуванні не вийти на самого себе",
бо вийде що самих себе прийдеться можновладцям штрафувати та позбавляти
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 бер, 2025 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:14
flyman написав: Господар Вельзевула написав:
...Трамп делает именно так,как говорил- если Украина не согласна-режет помощь,если рашка не согласна-усиливает Украине.
Если еще и насыпет помощи после отказа хуйла- будем по форуму ссаными тряпками гонять хейтеров Трампа
ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку
То ж я і бачу, шо fox76-й десь пропав
Мабуть вже так акробатично настрибався, шо нема сил навіть кнопати ))
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:15
ЛАД написав:
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Так отож!
Я тут кинув Львівські зарплати БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ(!!!) - але щось ніхто не звернув увагу...
Тож, може таки краще П'ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень і приходиш додому спати до дружини, ніж 24/7 - 7днів на тиждень і спиш поруч небритих мужиків з перегарами?🤣🤣🤣
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:17
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
ти уяви, які піруети робити акробатам-незламникам, це ж по кілька разів перевзуватися в стрибку
Угу,я тут просто изнемогаю от кайфа,несмотря на то,что уже около 25 дронов упало в Днепре за два часа (ожидаемо после масквы).
Трамп-сила! И великий друг Украины
"Редкий дрон долетит до середины Днепра" (с)
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:28
Wirująświatła написав: freeze написав:
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
как маленькие дети. а бангладешцы согласны или их можно как животных на базаре купить. Язык знать не нужно? образование минимальное иметь? Законы знать. ну и т.д. это проблем не меньше (а точнее гораздо больше) чем перестать бусифицировать и поднимать слаженность/эффективность/мотивацию существующей армии. Все кто пытались обмануть мотивацию заканчивали на помойках. Мотивация это основа.
При любой мотивации и слаженности 10 человек не могут выполнить задачи батальона.
ЛАД написав:
После такого не удивляйтесь, если Ирпень опять сдадут.
вы меня пугаете? я до 74 жить не хочу.
Посмотрим, что вы расскажете, когда доживёте.
Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
Не пугаю. Но при ваших вариантах Ирпень могут сдать значительно быстрее, ждать долго не придётся.
ЛАД написав:
Считаете, сократят армию из-за нехватки денег?
ее не надо сокращать, это уже произошло, некомплект до 60%. даже бандерлог это подтвердил.
Banderlog написав:
Так от, можеш не ждати, в нас вже менше 50 % по штату заповнено.
[/quote] Так он вырастет ещё больше.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:30
freeze написав: ЛАД написав:
Так что, может быть, проще давать плюшки своим, хоть они и не заслужили. Может, дешевле обойдётся.
А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Не знаю, я уже написал, что плюшки могут быть в виде амнистии при условии оплаты среднемесячной суммы налогов, умноженной на количество месяцев. Правильно заметили про ПДВ, плюс по три тысячи в месяц дополнительно вместо неуплаченного ПДВ.
Конечно, надо параллельно на СНБО рассмотреть вариант моратория на операции с недвижимостью бегунков, могут же на Порошенко проголосовать и остановить доступ к недвижимости и счетам.
При всій моїй повазі - таки Стокгольмський Синдром...
Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
І "списаним" за станом здоров"я - аналогічно, за мінусом найкращого доходу який їм зможе запропонувати Державна Служба Працевлаштування?
Позбавленим права на вільний вибір професії та працевлаштування - теж варто адекватно компенсувати час служби в ЗСУ.
А ті хто абсолютно законно (навіть з т.з. поточного дуже фривільного трактування законів), наприклад будучи Ж чи М18- змінив країну проживання - взагалі нічого ні державі Україна, ні тим хто опинився в ЗСУ не винні.
Порушники указу окупаційних властей СС, де в 1995 просто замінили "УРСР" на "Україна" і який втратив чинність при прийнятті чинної редакції Конституції, і відповідно не використовувся для обмеження базових громадянських прав навіть в 2014-2021, але відкопаний (як стюардеса з анекдоту) в лютому 2022 - навіть формально там якась дрібна адміністративка з фіксованими штрафами на порядки меншими ваших хотілок. Висновку КС України щодо цього досі немає, заборонити пересування саме Законом, як того вимагає Конституція - поточна влада теж не ризикнула...
Сподіваюсь рішення буде прийняте вже в Стратзбурзі або навіть в Гаазі.
Востаннє редагувалось candle645
в Сер 12 бер, 2025 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:31
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
.......
Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.
Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
+++++
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:33
freeze написав:
...........
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех.
"Налоговые долги"... практически не верю.
И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:33
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Додано: Сер 12 бер, 2025 00:34
Banderlog написав: freeze написав:
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
лайків не буде. ) зараз просто так двінуть не вийде. Поліція не справиться. Має бути закон з новими повноваженнями нацгвардії. влада не хоче брати на себе відповідальність.
Но закон треба принімати по любому, навіть якщо завтра буде перемирря і чим швидше це буде зроблено тим краще.
Какой должен быть закон, по-вашему?
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