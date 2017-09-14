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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13188131891319013191

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:34

  ЛАД написав:
  freeze написав:...........
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.

Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех.
"Налоговые долги"... практически не верю.
И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.

що там із "вільним володінням зброєю як в Америці/Швейцарії"?

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/vilne-volodinnya-zbroeyu-chi-gotovi-ukrayinci-ta-dosvid-inshih-krayin.html

Що стосується кількості вогнепальної зброї на 100 осіб, то у США мають 90 одиниць на 100 осіб, Швейцарії – 46 одиниць, Франції – 32 одиниці, Греції – 31 одиницю, Німеччині – 30 одиниць. В Україні легально озброєні лише 6 осіб зі 100. Ще менше зброї має населення на Філіппінах – 4 на 100 осіб та в КНР – 3.

...

Україна понад ... років живе в умовах війни, але досі залишається єдиною країною Європи, в якій відсутній закон, що регулює доступ цивільного населення до вогнепальної зброї.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:48

Поговоримо про диктатуру?))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи)
потому что штраф выписанный военкомом незаконный, как и доставка повесток укрпоштой. человек может находиться заграницей, это не запрещено. Нужно сначала доказать что было нарушение, а потом штраф. Пока ухылянт заграницей он живёт по законам другой страны, то есть насрать ему на тцк, резерв и другие ноухау, совершенно законно. По этой же причине за ухылянство не депортируют обратно, нет там такого закона.
1. Давай поговоримо про тих, хто тут залишився😁

2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 00:57

  Успіх написав:2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
надо чтобы бабки шли через тцк наверх, а не через полицию. Это единственная причина.
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Сподіваюсь рішення буде прийняте вже в Стратзбурзі або навіть в Гаазі.


Бетон,ну где ты? Опять Гаагу предсказывают,все как ты и говорил.
Будем свидетельствовать в Гааге,да. Сидели дома, в чатах видели- людей в бусы пхают. Иногда ногами. Просим наказать по всей строгости.Нам просим компенсировать моральный ущерб от увиденного.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:05

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
надо чтобы бабки шли через тцк наверх, а не через полицию. Это единственная причина.
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию) :)

Но вообще там звучит: " Кто не курит и не пьёт, от здоровеньким помрёт".
О "рано" ничего не говорится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:10

  Wirująświatła написав:я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)


" если человек не курит и не пьет,поневоле задумываешься-а не сволочь ли он?" (с) :mrgreen:

Курю как собака,иногда выпиваю,пью от 10 чашек крепкого заварного кофе в день.
Надеюсь сдохну раньше, чем кончатся гроши, уж больно нищеты боюсь.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:19

BRIEFLY:
Редакционная коллегия The Washington Post: «Какова стратегия разворота Трампа в сторону России?»

Президент должен объяснить, чего он хочет добиться.

▪️Есть известная фраза, которую часто приписывают китайскому военному стратегу Сунь-цзы: «Тактика без стратегии — это просто шум перед поражением».

▪️За первые семь недель своего президентства Дональд Трамп проявил значительную внешнеполитическую активность в отношении России, Европы и военного конфликта на Украине. Однако до сих пор остается неясным, как эти тактические шаги вписываются в более широкую стратегическую картину.

▪️В ходе долгого телефонного разговора с Владимиром Путиным в прошлом месяце Трамп внезапно отменил политику Байдена, направленную на изоляцию российского лидера из-за его неспровоцированного вторжения в Украину.

▪️Через несколько дней высокопоставленные дипломаты встретились для обсуждения возможностей бизнеса между Россией и США.

▪️Затем последовала напряженная встреча в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским, во время которой Трамп пытался заставить украинского президента подписать соглашение, по сути передающее России значительную часть минеральных ресурсов Украины, не предлагая взамен никаких гарантий безопасности.

▪️Трамп при этом расхваливал Путина как сторонника мира, а Зеленского назвал человеком, у которого «нет карт для игры». Далее последовали новые шаги: США проголосовали против осуждения вторжения России в Украину на Генеральной Ассамблее ООН, объявили о приостановке жизненно важной военной помощи Киеву и заморозили обмен разведданными с украинской армией.

▪️Между тем, именно американская разведка играла ключевую роль в наведении ударов по российским войскам, танкам и кораблям.

▪️Трамп стремится к сближению с Москвой — но зачем?

▪️Некоторые сторонники Трампа видят в этом глобальную стратегию. Возможно, президент проводит «обратный Киссинджер», предполагают они. Речь идет о дипломатическом маневре госсекретаря Генри Киссинджера, который в 1970-х годах убедил президента Ричарда Никсона наладить отношения с Китаем, чтобы ослабить позиции более мощного Советского Союза.

▪️По аналогии с этим, нынешняя стратегия может выглядеть наоборот: сегодня Китай — это главная угроза США, и Вашингтону стоит переманить Москву на свою сторону, ослабив тем самым альянс России и Китая.

▪️Этот подход означал бы завершение военного конфликта на Украине ценой уступок России, отказ от поддержки Украины и ослабление связей с европейскими союзниками.

▪️В некоторых аспектах перефокусировка на Китай могла бы быть оправданной. Начиная с администрации Джорджа Буша-младшего, американские президенты говорили о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет ключевую роль в экономическом и оборонном будущем США.

▪️Барак Обама называл себя первым «тихоокеанским президентом», а его госсекретарь Хиллари Клинтон ввела термин «разворот в Азию», который обозначал отход от конфликтов на Ближнем Востоке в пользу более активной политики в Тихоокеанском регионе.

▪️Администрация Обамы заключила Транстихоокеанское партнерство (TPP), которое должно было стать экономической основой новой азиатской стратегии США. (Трамп отказался от этого соглашения сразу после прихода к власти в 2017 году.)

▪️Больше всего внимания Китаю уделял Джо Байден. В начале своего президентства он организовал саммит «Четверки» (Quad), в которую входят США, Индия, Япония и Австралия — союз демократических стран, противостоящий Китаю в Тихоокеанском регионе.

▪️Байден также заключил новые военные соглашения с Вьетнамом и Филиппинами и инициировал партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, в рамках которого Австралия получит атомные подлодки для сдерживания Китая на море.
В Пентагоне уже давно считают Китай главной военной угрозой будущего для США, особенно с учетом роста его ядерного арсенала и модернизации вооруженных сил.

▪️Однако если сближение с Россией действительно направлено на изоляцию Китая, ни Трамп, ни его команда по национальной безопасности ни разу не озвучили такой план. Кроме того, эта стратегия вряд ли будет успешной. Москва и Пекин недавно подтвердили свою «дружбу без границ».

▪️Они являются основателями группы БРИКС (вместе с Бразилией, Индией и Южной Африкой), которая стремится подорвать глобальное финансовое доминирование США. В последнее время к БРИКС присоединились Иран и другие государства, открыто враждебные США.

▪️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин разделяют убежденность в том, что автократические режимы набирают силу, а западные демократии ослабевают.

▪️Приверженцам «обратного Киссинджера» стоит помнить и о другом историческом параллеле. Цена сближения Никсона с Китаем в 1970-е годы заключалась в том, что США свернули поддержку Южного Вьетнама в войне против коммунистического Севера.

▪️К 1973 году американские войска полностью покинули Вьетнам, оставив южновьетнамский режим в одиночку бороться с Северным Вьетнамом. США пообещали вернуться, если перемирие не устоит. В 1975 году Северный Вьетнам начал финальное наступление, захватил Сайгон, и никакой американской помощи не последовало.

▪️Возможно, у Трампа действительно есть стратегический план, объясняющий его сближение с Москвой, но если так — он должен раскрыть его. Если его глобальная цель заключается в изоляции Китая, он должен объяснить, как именно это должно сработать.

▪️Но если Трамп продает Украину без всякой серьезной причины, это станет самым постыдным решением его внешнеполитического курса.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:25

  ЛАД написав:А так зачем вообще жить?
у меня есть 24/7 ощущение смысла и ценности жизни. Долго объяснять да и оно вам не нужно. У каждого своё и мои смыслы могут для другого оказаться пустым звуком.

Чтобы не забивать ценные ощущения выкинул большинство стимуляторов. Не гоняюсь за деньгами, брендами, количеством квартир, мне не нужна работа с чутким руководством. Это все отвлекает от главного.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 01:41

  Wirująświatła написав:у меня есть 24/7 ощущение смысла и ценности жизни. Долго объяснять да и оно вам не нужно. У каждого своё и мои смыслы могут для другого оказаться пустым звуком.


Я,кстати,подобные вещи от харизмата знакомого слыхал. Так,к слову. Хорошо живется духовным людям, понимающим смысл. Материальным тяжелее- для того,что бы толкнуть очередную дозу дофамина, нужны определенно неподъемные суммы бабла,а тут еще чертова война, и реально смысла в жизни нет.
Это ж дофамин все. Просто у кого-то он выделяется от перемоги,у кого-то-от духовности,у кого-то от новой большой черной тачки или стопочки синеньких,а у кого-то от жидкости в шприце (или от понюшки свежего порошка :mrgreen: )
Нас нет в привычном понимании. Мы- набор гормонов и нейромедиаторов,влияющих на сознание. Есть мозг,внутри него нематериальная субстанция- сознание. И какие придут туда сигналы- такое мы и чувствуем. Об этом хорошо еще Лем писал в популярном полусказочном изложении,особо рекомендую "Футурологический конгресс" с его наслоениями реальности.
Господар Вельзевула
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