freeze написав:........... В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех. "Налоговые долги"... практически не верю. И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.
що там із "вільним володінням зброєю як в Америці/Швейцарії"?
Що стосується кількості вогнепальної зброї на 100 осіб, то у США мають 90 одиниць на 100 осіб, Швейцарії – 46 одиниць, Франції – 32 одиниці, Греції – 31 одиницю, Німеччині – 30 одиниць. В Україні легально озброєні лише 6 осіб зі 100. Ще менше зброї має населення на Філіппінах – 4 на 100 осіб та в КНР – 3.
...
Україна понад ... років живе в умовах війни, але досі залишається єдиною країною Європи, в якій відсутній закон, що регулює доступ цивільного населення до вогнепальної зброї.
Успіх написав:Я от реально думав, що минулого літа, коли закінчиться термін "оновлення резервістів" - всіх ухилянтів почнуть масово жорстко штрафувати і дійде й до арешту нерухомості!(за незаплачені штрафи)
потому что штраф выписанный военкомом незаконный, как и доставка повесток укрпоштой. человек может находиться заграницей, это не запрещено. Нужно сначала доказать что было нарушение, а потом штраф. Пока ухылянт заграницей он живёт по законам другой страны, то есть насрать ему на тцк, резерв и другие ноухау, совершенно законно. По этой же причине за ухылянство не депортируют обратно, нет там такого закона.
1. Давай поговоримо про тих, хто тут залишився😁
2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
candle645 написав:Сподіваюсь рішення буде прийняте вже в Стратзбурзі або навіть в Гаазі.
Бетон,ну где ты? Опять Гаагу предсказывают,все как ты и говорил. Будем свидетельствовать в Гааге,да. Сидели дома, в чатах видели- людей в бусы пхают. Иногда ногами. Просим наказать по всей строгости.Нам просим компенсировать моральный ущерб от увиденного.
BRIEFLY: Редакционная коллегия The Washington Post: «Какова стратегия разворота Трампа в сторону России?»
Президент должен объяснить, чего он хочет добиться.
▪️Есть известная фраза, которую часто приписывают китайскому военному стратегу Сунь-цзы: «Тактика без стратегии — это просто шум перед поражением».
▪️За первые семь недель своего президентства Дональд Трамп проявил значительную внешнеполитическую активность в отношении России, Европы и военного конфликта на Украине. Однако до сих пор остается неясным, как эти тактические шаги вписываются в более широкую стратегическую картину.
▪️В ходе долгого телефонного разговора с Владимиром Путиным в прошлом месяце Трамп внезапно отменил политику Байдена, направленную на изоляцию российского лидера из-за его неспровоцированного вторжения в Украину.
▪️Через несколько дней высокопоставленные дипломаты встретились для обсуждения возможностей бизнеса между Россией и США.
▪️Затем последовала напряженная встреча в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским, во время которой Трамп пытался заставить украинского президента подписать соглашение, по сути передающее России значительную часть минеральных ресурсов Украины, не предлагая взамен никаких гарантий безопасности.
▪️Трамп при этом расхваливал Путина как сторонника мира, а Зеленского назвал человеком, у которого «нет карт для игры». Далее последовали новые шаги: США проголосовали против осуждения вторжения России в Украину на Генеральной Ассамблее ООН, объявили о приостановке жизненно важной военной помощи Киеву и заморозили обмен разведданными с украинской армией.
▪️Между тем, именно американская разведка играла ключевую роль в наведении ударов по российским войскам, танкам и кораблям.
▪️Трамп стремится к сближению с Москвой — но зачем?
▪️Некоторые сторонники Трампа видят в этом глобальную стратегию. Возможно, президент проводит «обратный Киссинджер», предполагают они. Речь идет о дипломатическом маневре госсекретаря Генри Киссинджера, который в 1970-х годах убедил президента Ричарда Никсона наладить отношения с Китаем, чтобы ослабить позиции более мощного Советского Союза.
▪️По аналогии с этим, нынешняя стратегия может выглядеть наоборот: сегодня Китай — это главная угроза США, и Вашингтону стоит переманить Москву на свою сторону, ослабив тем самым альянс России и Китая.
▪️Этот подход означал бы завершение военного конфликта на Украине ценой уступок России, отказ от поддержки Украины и ослабление связей с европейскими союзниками.
▪️В некоторых аспектах перефокусировка на Китай могла бы быть оправданной. Начиная с администрации Джорджа Буша-младшего, американские президенты говорили о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет ключевую роль в экономическом и оборонном будущем США.
▪️Барак Обама называл себя первым «тихоокеанским президентом», а его госсекретарь Хиллари Клинтон ввела термин «разворот в Азию», который обозначал отход от конфликтов на Ближнем Востоке в пользу более активной политики в Тихоокеанском регионе.
▪️Администрация Обамы заключила Транстихоокеанское партнерство (TPP), которое должно было стать экономической основой новой азиатской стратегии США. (Трамп отказался от этого соглашения сразу после прихода к власти в 2017 году.)
▪️Больше всего внимания Китаю уделял Джо Байден. В начале своего президентства он организовал саммит «Четверки» (Quad), в которую входят США, Индия, Япония и Австралия — союз демократических стран, противостоящий Китаю в Тихоокеанском регионе.
▪️Байден также заключил новые военные соглашения с Вьетнамом и Филиппинами и инициировал партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, в рамках которого Австралия получит атомные подлодки для сдерживания Китая на море. В Пентагоне уже давно считают Китай главной военной угрозой будущего для США, особенно с учетом роста его ядерного арсенала и модернизации вооруженных сил.
▪️Однако если сближение с Россией действительно направлено на изоляцию Китая, ни Трамп, ни его команда по национальной безопасности ни разу не озвучили такой план. Кроме того, эта стратегия вряд ли будет успешной. Москва и Пекин недавно подтвердили свою «дружбу без границ».
▪️Они являются основателями группы БРИКС (вместе с Бразилией, Индией и Южной Африкой), которая стремится подорвать глобальное финансовое доминирование США. В последнее время к БРИКС присоединились Иран и другие государства, открыто враждебные США.
▪️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин разделяют убежденность в том, что автократические режимы набирают силу, а западные демократии ослабевают.
▪️Приверженцам «обратного Киссинджера» стоит помнить и о другом историческом параллеле. Цена сближения Никсона с Китаем в 1970-е годы заключалась в том, что США свернули поддержку Южного Вьетнама в войне против коммунистического Севера.
▪️К 1973 году американские войска полностью покинули Вьетнам, оставив южновьетнамский режим в одиночку бороться с Северным Вьетнамом. США пообещали вернуться, если перемирие не устоит. В 1975 году Северный Вьетнам начал финальное наступление, захватил Сайгон, и никакой американской помощи не последовало.
▪️Возможно, у Трампа действительно есть стратегический план, объясняющий его сближение с Москвой, но если так — он должен раскрыть его. Если его глобальная цель заключается в изоляции Китая, он должен объяснить, как именно это должно сработать.
▪️Но если Трамп продает Украину без всякой серьезной причины, это станет самым постыдным решением его внешнеполитического курса.
Wirująświatła написав:у меня есть 24/7 ощущение смысла и ценности жизни. Долго объяснять да и оно вам не нужно. У каждого своё и мои смыслы могут для другого оказаться пустым звуком.
Я,кстати,подобные вещи от харизмата знакомого слыхал. Так,к слову. Хорошо живется духовным людям, понимающим смысл. Материальным тяжелее- для того,что бы толкнуть очередную дозу дофамина, нужны определенно неподъемные суммы бабла,а тут еще чертова война, и реально смысла в жизни нет. Это ж дофамин все. Просто у кого-то он выделяется от перемоги,у кого-то-от духовности,у кого-то от новой большой черной тачки или стопочки синеньких,а у кого-то от жидкости в шприце (или от понюшки свежего порошка ) Нас нет в привычном понимании. Мы- набор гормонов и нейромедиаторов,влияющих на сознание. Есть мозг,внутри него нематериальная субстанция- сознание. И какие придут туда сигналы- такое мы и чувствуем. Об этом хорошо еще Лем писал в популярном полусказочном изложении,особо рекомендую "Футурологический конгресс" с его наслоениями реальности.