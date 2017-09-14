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Редакционная коллегия The Washington Post: «Какова стратегия разворота Трампа в сторону России?»



Президент должен объяснить, чего он хочет добиться.



▪️Есть известная фраза, которую часто приписывают китайскому военному стратегу Сунь-цзы: «Тактика без стратегии — это просто шум перед поражением».



▪️За первые семь недель своего президентства Дональд Трамп проявил значительную внешнеполитическую активность в отношении России, Европы и военного конфликта на Украине. Однако до сих пор остается неясным, как эти тактические шаги вписываются в более широкую стратегическую картину.



▪️В ходе долгого телефонного разговора с Владимиром Путиным в прошлом месяце Трамп внезапно отменил политику Байдена, направленную на изоляцию российского лидера из-за его неспровоцированного вторжения в Украину.



▪️Через несколько дней высокопоставленные дипломаты встретились для обсуждения возможностей бизнеса между Россией и США.



▪️Затем последовала напряженная встреча в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским, во время которой Трамп пытался заставить украинского президента подписать соглашение, по сути передающее России значительную часть минеральных ресурсов Украины, не предлагая взамен никаких гарантий безопасности.



▪️Трамп при этом расхваливал Путина как сторонника мира, а Зеленского назвал человеком, у которого «нет карт для игры». Далее последовали новые шаги: США проголосовали против осуждения вторжения России в Украину на Генеральной Ассамблее ООН, объявили о приостановке жизненно важной военной помощи Киеву и заморозили обмен разведданными с украинской армией.



▪️Между тем, именно американская разведка играла ключевую роль в наведении ударов по российским войскам, танкам и кораблям.



▪️Трамп стремится к сближению с Москвой — но зачем?



▪️Некоторые сторонники Трампа видят в этом глобальную стратегию. Возможно, президент проводит «обратный Киссинджер», предполагают они. Речь идет о дипломатическом маневре госсекретаря Генри Киссинджера, который в 1970-х годах убедил президента Ричарда Никсона наладить отношения с Китаем, чтобы ослабить позиции более мощного Советского Союза.



▪️По аналогии с этим, нынешняя стратегия может выглядеть наоборот: сегодня Китай — это главная угроза США, и Вашингтону стоит переманить Москву на свою сторону, ослабив тем самым альянс России и Китая.



▪️Этот подход означал бы завершение военного конфликта на Украине ценой уступок России, отказ от поддержки Украины и ослабление связей с европейскими союзниками.



▪️В некоторых аспектах перефокусировка на Китай могла бы быть оправданной. Начиная с администрации Джорджа Буша-младшего, американские президенты говорили о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет ключевую роль в экономическом и оборонном будущем США.



▪️Барак Обама называл себя первым «тихоокеанским президентом», а его госсекретарь Хиллари Клинтон ввела термин «разворот в Азию», который обозначал отход от конфликтов на Ближнем Востоке в пользу более активной политики в Тихоокеанском регионе.



▪️Администрация Обамы заключила Транстихоокеанское партнерство (TPP), которое должно было стать экономической основой новой азиатской стратегии США. (Трамп отказался от этого соглашения сразу после прихода к власти в 2017 году.)



▪️Больше всего внимания Китаю уделял Джо Байден. В начале своего президентства он организовал саммит «Четверки» (Quad), в которую входят США, Индия, Япония и Австралия — союз демократических стран, противостоящий Китаю в Тихоокеанском регионе.



▪️Байден также заключил новые военные соглашения с Вьетнамом и Филиппинами и инициировал партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, в рамках которого Австралия получит атомные подлодки для сдерживания Китая на море.

В Пентагоне уже давно считают Китай главной военной угрозой будущего для США, особенно с учетом роста его ядерного арсенала и модернизации вооруженных сил.



▪️Однако если сближение с Россией действительно направлено на изоляцию Китая, ни Трамп, ни его команда по национальной безопасности ни разу не озвучили такой план. Кроме того, эта стратегия вряд ли будет успешной. Москва и Пекин недавно подтвердили свою «дружбу без границ».



▪️Они являются основателями группы БРИКС (вместе с Бразилией, Индией и Южной Африкой), которая стремится подорвать глобальное финансовое доминирование США. В последнее время к БРИКС присоединились Иран и другие государства, открыто враждебные США.



▪️Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин разделяют убежденность в том, что автократические режимы набирают силу, а западные демократии ослабевают.



▪️Приверженцам «обратного Киссинджера» стоит помнить и о другом историческом параллеле. Цена сближения Никсона с Китаем в 1970-е годы заключалась в том, что США свернули поддержку Южного Вьетнама в войне против коммунистического Севера.



▪️К 1973 году американские войска полностью покинули Вьетнам, оставив южновьетнамский режим в одиночку бороться с Северным Вьетнамом. США пообещали вернуться, если перемирие не устоит. В 1975 году Северный Вьетнам начал финальное наступление, захватил Сайгон, и никакой американской помощи не последовало.



▪️Возможно, у Трампа действительно есть стратегический план, объясняющий его сближение с Москвой, но если так — он должен раскрыть его. Если его глобальная цель заключается в изоляции Китая, он должен объяснить, как именно это должно сработать.



▪️Но если Трамп продает Украину без всякой серьезной причины, это станет самым постыдным решением его внешнеполитического курса.