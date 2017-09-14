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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:04
ЛАД написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
надо чтобы бабки шли через тцк наверх, а не через полицию. Это единственная причина.
ЛАД написав:
Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию)
О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:08
Shaman написав:
робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?
Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:24
katso написав: ЛАД написав:
----------------------------Wirująświatła
......
ЛАД написав:
Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
----------------------------
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию)
О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР
Вы правильно вспомнили.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 02:30
katso написав: Shaman написав:
робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?
Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.
Шаман, видимо, перспективы воспринимает исключительно как карьерный рост.
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