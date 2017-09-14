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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13189131901319113192

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:04

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
надо чтобы бабки шли через тцк наверх, а не через полицию. Это единственная причина.
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию) :)


О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР

katso
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:08

  Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?


Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.
katso
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Повідомлень: 1314
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:24

  katso написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Wirująświatła
......
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
----------------------------
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию) :)


О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР


Вы правильно вспомнили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:30

  katso написав:
  Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?


Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.

Шаман, видимо, перспективы воспринимает исключительно как карьерный рост.
ЛАД
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  #<1 ... 13189131901319113192
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