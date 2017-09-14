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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13189131901319113192

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:04

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:2. Яка релігія не дозволяла удосконалити/підкорегувати закон, щоб поліція виписувала штраф?(та і взагалі, поліція всім займалась)
надо чтобы бабки шли через тцк наверх, а не через полицию. Это единственная причина.
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию) :)


О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР

katso
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:08

  Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?


Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:24

  katso написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Wirująświatła
......
  ЛАД написав:Или собираетесь самоубиться? В каком возрасте?
я не курю, не употребляю алкоголь, не ем вредной пищи - жирное, жаренное, сладости. кофе не пью. должен рано умереть. (примите сказанное как иронию)
----------------------------
С женщинами хоть общаетесь?
А так зачем вообще жить? (примите сказанное как иронию) :)


О, это же классика иронии, анекдот еще со времен СССР


Вы правильно вспомнили. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 02:30

  katso написав:
  Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?


Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.

Шаман, видимо, перспективы воспринимает исключительно как карьерный рост.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 04:51

ЛАД
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?

Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі. Навіть з «нових». А от старі , після раніше помацаних 100+ і сумарно зароблених відносно не поганих грошей захочуть додому. З думками «я своє вже заробив».
Побачимо. Поки що це фантазії.

Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський??
В кому зараз затик?
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